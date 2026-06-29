خیزش گردوخاک در شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعت ها، وزش باد و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق مازندران، شرق گیلان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شرق هرمزگان و ارتفاعات استان‌های گیلان و گلستان و دامنه ها و ارتفاعات جنوبی البرز، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد را شاهد هستیم. 

او بیان کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی مناطق شمال شرق، سواحل دریای خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، بخش هایی از مرکز کشور، دامنه ها و ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت: طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز در بعضی از ساعت ها، وزش باد و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود: امشب دریای خزر و طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد تند
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