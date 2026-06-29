باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - پایداری تولید در بخش کشاورزی، دیگر تنها با افزایش سطح زیر کشت یا توسعه منابع آبی محقق نمی‌شود؛ بلکه امروز، انتقال دانش، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید، سه ضلع اصلی مثلث امنیت غذایی را تشکیل می‌دهند. در همین راستا، راه‌اندازی و فعالیت پایگاه‌های نوآوری در استان لرستان را می‌توان گامی مؤثر در جهت پیوند میان علم و عمل و کاهش فاصله میان یافته‌های پژوهشی و عرصه‌های تولید دانست.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشاورزی لرستان، فاصله میان تحقیقات علمی و اجرای عملی آنها در مزارع بوده است. بسیاری از دستاورد‌های پژوهشی، سال‌ها در مراکز تحقیقاتی باقی مانده و کمتر به مرحله اجرا رسیده‌اند. پایگاه‌های نوآوری با ایجاد فرصت مشاهده میدانی برای کشاورزان، این فاصله را کاهش داده و زمینه اعتماد بیشتر بهره‌برداران به فناوری‌های نوین را فراهم می‌کنند. زمانی که کشاورز تفاوت عملکرد ارقام اصلاح‌شده، روش‌های کم‌خاک‌ورزی یا کشاورزی حفاظتی را در مزرعه‌ای مشابه شرایط خود مشاهده می‌کند، پذیرش این روش‌ها با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.

در کنار انتقال دانش، موضوع تأمین نهاده‌های اساسی نیز نقشی تعیین‌کننده در پایداری تولید دارد. حتی بهترین برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی نیز بدون دسترسی به کود‌های مورد نیاز، بذر‌های مناسب و سایر نهاده‌های ضروری، نمی‌توانند به افزایش عملکرد منجر شوند. از این رو، تأکید بر تأمین به‌موقع کود‌های اوره، فسفات و پتاس، نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه مدیریت بخش کشاورزی به نیاز‌های اصلی تولیدکنندگان است.

از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و نوسانات بارندگی، ضرورت استفاده از روش‌های نوین مدیریت مزرعه را بیش از گذشته آشکار کرده است. کشاورزی حفاظتی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی و استفاده از ارقام مقاوم، از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند خسارت ناشی از تنش‌های محیطی را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهند. توسعه پایگاه‌های نوآوری، فرصتی ارزشمند برای ترویج همین رویکرد‌ها در میان کشاورزان محسوب می‌شود.

نوآوری؛ حلقه مفقوده‌ای که به مزارع لرستان بازگشته است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از فعال بودن ۵ پایگاه نوآوری در سطح استان خبر داد و تأکید کرد که انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع و تسهیل دسترسی کشاورزان به ارقام با عملکرد بالا، از اولویت‌های اصلی این سازمان برای پایداری تولید است.

صیادی با اشاره به اهمیت «پایگاه‌های نوآوری» که از چند سال پیش در استان اجرایی شده است، اظهار داشت: «در حال حاضر ۵ پایگاه نوآوری در لرستان فعال هستند که هدف اصلی آنها پایداری تولید و معرفی ارقام با عملکرد بالا است. ما با ایجاد این پایگاه‌ها در مناطق مختلف، تلاش کرده‌ایم تا شکاف موجود بین مراکز تحقیقاتی و مزارع را پر کنیم.»

وی در ادامه افزود: «هدف از این طرح، این است که کشاورزان بتوانند تفاوت میان روش‌های نوین مانند کشاورزی حفاظتی، کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی با کشاورزی مرسوم را از نزدیک مشاهده کنند. وقتی کشاورزان خودشان شاهد تفاوت عملکرد ارقام و روش‌های کشت باشند، با اطمینان بیشتری برای سال‌های آینده اقدام کرده و رقم مورد نیاز خود را انتخاب می‌کنند. این بازدید‌های میدانی باعث می‌شود آنچه به کشاورزان معرفی می‌شود، با مشاهده عینی آنها تطبیق داشته باشد و در نهایت، چالش اصلی ما یعنی "خلاء عمل" به شکلی موثر پوشش داده شود.»

وی خاطرنشان کرد که علاوه بر اقدامات روتین در حوزه زراعت و موضوع پایداری تولید (دیوار‌ها محیط‌های کشت)، تمرکز ویژه‌ای بر بحث تغذیه گیاهی معطوف شده است.

وی تصریح کرد: «علاوه بر مدیریت چالش‌های مربوط به بارندگی که خارج از کنترل ماست، موضوع اصلی و اولویت نخست کشاورزان، بحث تغذیه است. اولویت اصلی ما در جهاد کشاورزی این است که بتوانیم نهاده‌های حیاتی از جمله کود اوره، فسفات و پتاس را در زمان مناسب و به میزان مورد نیاز تأمین کنیم. تنها از این طریق است که می‌توانیم به هدف اساسی خود یعنی دستیابی به پایداری تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح دست پیدا کنیم.»

تجربه کشور‌های موفق در حوزه کشاورزی نیز نشان می‌دهد که افزایش تولید پایدار، پیش از هر چیز نیازمند تعامل مستمر میان مراکز تحقیقاتی، کارشناسان ترویج و کشاورزان است. هر اندازه این ارتباط نزدیک‌تر و نظام‌مندتر باشد، سرعت انتقال فناوری، افزایش بهره‌وری و ارتقای درآمد تولیدکنندگان نیز بیشتر خواهد شد.

در نهایت، آنچه امروز در لرستان دنبال می‌شود، صرفاً اجرای چند برنامه ترویجی نیست؛ بلکه حرکتی در مسیر نهادینه‌سازی کشاورزی دانش‌بنیان، ارتقای امنیت غذایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. استمرار حمایت از پایگاه‌های نوآوری، تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید و تقویت آموزش‌های میدانی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید، حفظ منابع طبیعی و بهبود معیشت کشاورزان باشد؛ مسیری که ثمره آن نه تنها برای بخش کشاورزی، بلکه برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور نیز ارزشمند خواهد بود.