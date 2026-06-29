در پی انفجار گاز شهری، یک منزل مسکونی در محدوده میدان انقلاب کوهدشت (پشت خیابان ابومسلم، خیابان پردیس سوم) تخریب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کوهدشت اعلام کرد: این حادثه ساعت ۱۲:۳۰ امروز، دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ گزارش شد و نیرو‌های ایستگاه مرکزی (شماره یک) به محل اعزام شدند.

شهریار طهماسبی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کوهدشت، گفت: آتش‌نشانان در محل با حریقی همراه با آثار انفجار مواجه شدند که با اقدام سریع و عملیات برنامه‌ریزی‌شده، آتش‌سوزی در زیرزمین مهار و از گسترش آن جلوگیری شد. وی افزود: با وجود شدت حادثه، این عملیات بدون هیچ‌گونه محبوسی یا مصدومی به پایان رسید.

طهماسبی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از استاندارد بودن وسایل و اتصالات گاز و نبود هرگونه نشتی اطمینان حاصل کنند و هشدار داد که کوچک‌ترین بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیری منجر شود..

منبع: آتش نشانی کوهدشت