در پی انفجار گاز شهری، یک منزل مسکونی در محدوده میدان انقلاب کوهدشت (پشت خیابان ابومسلم، خیابان پردیس سوم) تخریب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کوهدشت اعلام کرد: این حادثه ساعت ۱۲:۳۰ امروز، دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ گزارش شد و نیرو‌های ایستگاه مرکزی (شماره یک) به محل اعزام شدند.

شهریار طهماسبی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کوهدشت، گفت: آتش‌نشانان در محل با حریقی همراه با آثار انفجار مواجه شدند که با اقدام سریع و عملیات برنامه‌ریزی‌شده، آتش‌سوزی در زیرزمین مهار و از گسترش آن جلوگیری شد. وی افزود: با وجود شدت حادثه، این عملیات بدون هیچ‌گونه محبوسی یا مصدومی به پایان رسید.

طهماسبی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از استاندارد بودن وسایل و اتصالات گاز و نبود هرگونه نشتی اطمینان حاصل کنند و هشدار داد که کوچک‌ترین بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیری منجر شود..

منبع: آتش نشانی کوهدشت

برچسب ها: حادثه ، لرستان
خبرهای مرتبط
انفجار گاز در چادر زائرین کوهدشتی
جزئیات جدید از سقوط مرگبار ۸ نفر به چاه در کوهدشت + فیلم
مصدوم حادثه آتش سوزی بام خرم آباد جان باخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسمات بزرگداشت آقای شهید ایران از ۱۳ تا ۲۱ تیر در لرستان برگزار می‌شود
لرستان در آستانه تحول بزرگ آبی؛ امنیت آب با پروژه‌های زیرساختی تقویت می‌شود
خام‌فروشی محصولات کشاورزی و هدررفت روان‌آب‌ها، دو چالش بزرگ لرستان
لرستان آماده برگزاری آیین‌های مردمی وداع با رهبر شهید
پایان خام‌فروشی معادن در لرستان؛ شهرک فرآوری سنگ و گمرک تخصصی ایجاد می شود
آخرین اخبار
پایان خام‌فروشی معادن در لرستان؛ شهرک فرآوری سنگ و گمرک تخصصی ایجاد می شود
لرستان آماده برگزاری آیین‌های مردمی وداع با رهبر شهید
خام‌فروشی محصولات کشاورزی و هدررفت روان‌آب‌ها، دو چالش بزرگ لرستان
مراسمات بزرگداشت آقای شهید ایران از ۱۳ تا ۲۱ تیر در لرستان برگزار می‌شود
لرستان در آستانه تحول بزرگ آبی؛ امنیت آب با پروژه‌های زیرساختی تقویت می‌شود
انفجار گاز در کوهدشت یک منزل مسکونی را تخریب کرد
وقتی نوآوری به مزرعه می‌رسد؛ گام بلند لرستان برای افزایش بهره‌وری
۷۰ درصد تولید ماهیان سردآبی لرستان آماده صادرات است
لرستان؛ سرزمین طلایی گردشگری عشایری ایران
بروجرد در مسیر تبدیل شدن به قطب صنایع تخصصی لرستان