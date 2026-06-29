سخنگوی هیات مذاکره کننده ایران، آخرین وضعیت روند گفت‌و‌گو‌ها درباره اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را تشریح و تاکید کرد که طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی هیات مذاکره کننده با تاکید بر تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم، تصریح کرد: اولویت کنونی جمهوری اسلامی ایران، حصول اطمینان نسبت به اجرای مفاد یادداشت تفاهم است و در این رابطه با جدیت پیگیر مطالباتمان هستیم.

بقائی در پاسخ به پرسشی راجع به وضعیت اجرای بند‌های مختلف یادداشت تفاهم از جمله در رابطه با موضوع فروش نفت و دسترسی آزاد به دارائی‌های مسدودشده ایران گفت: در رابطه با تعهد آمریکا طبق بند ۱۰ (فروش نفت) مجوز‌های لازم از سوی آمریکا صادر شده و پیگیر روند اجرای آن هستیم. در رابطه با بند ۱۱ (آزادشدن دارایی‌های مسدودشده ایران) نیز فرآیند اجرایی شدن آن در حال پیگیری است. در این چارچوب، همین هفته هیاتی کارشناسی از جمهوری اسلامی ایران به دوحه اعزام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری راجع به شروع مذاکرات برای توافق نهایی در چارچوب گروه‌های کاری تعیین شده، افزود: هنوز وارد مرحله مذاکره برای توافق نهایی نشده‌ایم؛ طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به شروع اجرای بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ و تداوم اجرای آنها است.

بقائی در رابطه با خبر منتشره راجع به سفر نمایندگان ارشد آمریکا به دوحه همزمان با سفر هیات کارشناسی ایرانی به این کشور، تصریح کرد: طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند ۱۱ انجام می‌شود ندارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، سخنگوی وزارت امور خارجه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۴ ۰۹ تير ۱۴۰۵
هر زمان که یاوه گویی کردند، توقف مذاکره و بستن هرمز به مدت 1 ماه
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
از دوست یک‌اشاره ازمن به سر دویدن
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ای بابا چقدر دروغ میگید
۱
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بقایی،سخنگوی هیئت مذاکره کننده: هیئت کارشناسی ایران برای پیگیری اجرای تفاهمات عازم دوحه می‌شود
هنوز ما نفهمیدیم میریم یا نمی‌ریم؟ مذاکره قراره بشه یا نشه ؟
الان آمریکا هم گفته کوشنر و ویتکاف هم دارن میرن قطر
داستان رو یکی کاش شفاف بگه هر کاری قراره انجام بشه
۰
۲۶
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