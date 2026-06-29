باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی هیات مذاکره کننده با تاکید بر تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم، تصریح کرد: اولویت کنونی جمهوری اسلامی ایران، حصول اطمینان نسبت به اجرای مفاد یادداشت تفاهم است و در این رابطه با جدیت پیگیر مطالباتمان هستیم.

بقائی در پاسخ به پرسشی راجع به وضعیت اجرای بند‌های مختلف یادداشت تفاهم از جمله در رابطه با موضوع فروش نفت و دسترسی آزاد به دارائی‌های مسدودشده ایران گفت: در رابطه با تعهد آمریکا طبق بند ۱۰ (فروش نفت) مجوز‌های لازم از سوی آمریکا صادر شده و پیگیر روند اجرای آن هستیم. در رابطه با بند ۱۱ (آزادشدن دارایی‌های مسدودشده ایران) نیز فرآیند اجرایی شدن آن در حال پیگیری است. در این چارچوب، همین هفته هیاتی کارشناسی از جمهوری اسلامی ایران به دوحه اعزام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری راجع به شروع مذاکرات برای توافق نهایی در چارچوب گروه‌های کاری تعیین شده، افزود: هنوز وارد مرحله مذاکره برای توافق نهایی نشده‌ایم؛ طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به شروع اجرای بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ و تداوم اجرای آنها است.

بقائی در رابطه با خبر منتشره راجع به سفر نمایندگان ارشد آمریکا به دوحه همزمان با سفر هیات کارشناسی ایرانی به این کشور، تصریح کرد: طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند ۱۱ انجام می‌شود ندارد.

منبع: ایرنا