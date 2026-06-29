باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید از شنبه تا دوشنبه برگزار می شود و مسیر اصلی تشییع روز دوشنبه، خیابان های دماوند، انقلاب، آزادی و شهید لشکری است.

او افزود: برای مدیریت ترافیک، محدودیت ها به صورت مقطعی و فقط در اطراف مصلای امام خمینی (ره) اعمال می شود و انسداد کامل جاده ها نداریم. همچنین کاروان های اتوبوسی زائران از اولویت عبور برخوردارند و ۸۰ کیلومتر خط ویژه امدادی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در بخش دسترسی ها، یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای پارک شامل پارکینگ های عمومی، مسقف شهرداری، بزرگراه ها و ادارات تخصیص یافته و ۱۴ ورودی اصلی شهر برای هدایت خودروها آماده سازی شده است.