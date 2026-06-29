رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برخلاف تصور عمومی، ممنوعیت ۱۰۰ درصدی ترافیک در سطح شهر وجود نخواهد داشت؛ بلکه محدودیت‌ها به صورت مقطعی و تنها در نقاط بسیار نزدیک به محل برگزاری مراسم اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید از شنبه تا دوشنبه برگزار می شود و مسیر اصلی تشییع روز دوشنبه، خیابان های دماوند، انقلاب، آزادی و شهید لشکری است.

او افزود: برای مدیریت ترافیک، محدودیت ها به صورت مقطعی و فقط در اطراف مصلای امام خمینی (ره) اعمال می  شود و انسداد کامل جاده ها نداریم. همچنین کاروان های اتوبوسی زائران از اولویت عبور برخوردارند و ۸۰ کیلومتر خط ویژه امدادی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در بخش دسترسی ها، یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای پارک شامل پارکینگ های عمومی، مسقف شهرداری، بزرگراه ها و ادارات تخصیص یافته و ۱۴ ورودی اصلی شهر برای هدایت خودروها آماده سازی شده است.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برچسب ها: رهبر انقلاب ، شهادت
خبرهای مرتبط
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت برجسته امام حسن عسکری(ع) +فیلم
رهبر انقلاب مطرح کرد:
امام حسن عسکری(ع) الگویی بی‌همتا برای جوانان هستند +پوستر
رهبر انقلاب: شهادت، نعمت و هدیه‌ی خداست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شرط‌بندی ۲ پسر برای سرقت زیر یک دقیقه
جزئیات ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح مشخص شد
سازمان ثبت، حق سلب انتخاب از مردم را ندارد/ پایان تحمل مجلس در برابر «ترک فعل» یک‌ساله در اتصال سکو‌های ملکی
ورود خودرو‌های سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع می‌شود
اسیدپاشی به خاطر سند خانه مادری
قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس بر اساس میزان تورم رسمی
القاصی: با متعرضان به اراضی ملی و زمین‌خواران در اطراف تهران برخورد قضایی شد
رئیس قوه قضاییه: سختی کار پزشکی قانونی در جنگ بازگو نشده است
پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیر‌های تردد مراسم تشییع خودداری شود
زاکانی: زمینه میزبانی از شهروندان در محلات مختلف فراهم شود
آخرین اخبار
پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیر‌های تردد مراسم تشییع خودداری شود
دادستان تهران: بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت
نام‌گذاری ۱۱ معبر و یک بوستان در تهران
شرط‌بندی ۲ پسر برای سرقت زیر یک دقیقه
رئیس قوه قضاییه: سختی کار پزشکی قانونی در جنگ بازگو نشده است
هلال‌احمر ایران به عنوان قطب منطقه‌ای آموزش امداد و نجات تأیید شد
زاکانی: زمینه میزبانی از شهروندان در محلات مختلف فراهم شود
قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس بر اساس میزان تورم رسمی
اسیدپاشی به خاطر سند خانه مادری
ورود خودرو‌های سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع می‌شود
جزئیات ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح مشخص شد
القاصی: با متعرضان به اراضی ملی و زمین‌خواران در اطراف تهران برخورد قضایی شد
سازمان ثبت، حق سلب انتخاب از مردم را ندارد/ پایان تحمل مجلس در برابر «ترک فعل» یک‌ساله در اتصال سکو‌های ملکی
تأکید رئیس بنیاد شهید بر حل مشکلات ایثارگران
محدودیت‌های ترافیکی تنها در نقاط نزدیک به محل برگزاری مراسم تشییع اعمال خواهد شد + فیلم
خدمات‌رسانی به زائران از ورودی‌های پایتخت آغاز می‌شود
احقاق حق بازنشستگان با اجرای حکم کلان قضایی به ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان
جهانگیر: زمان رسیدگی قضایی و استعلام‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافت
ثبت‌نام در سماح شرط بهره‌مندی از ارز زیارتی اربعین ۱۴۰۵
صادق زیباکلام مجرم شناخته شد
اژه‌ای: پیام رهبر معظم انقلاب را نقشه راه تحول قضایی می‌دانیم
اولویت سازمان بهزیستی، پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور است
رفتار مناسب در تجمعات انبوه چیست؟
تغییر چهره سارقی که فکر می‌کرد قاتل است
کشف ۸۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۶ قبضه سلاح در مرزهای کشور
معتمدیان: تدابیر حداکثری برای برگزاری مراسم وداع و تشییع در تهران اتخاذ شده است
پیش ثبت‌نام حج رایگان شد/ آغاز پیش ثبت‌نام از ۲۱ تیر
همه ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی برای برگزاری مراسم وداع به کار گرفته می‌شود