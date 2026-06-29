معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت هرگونه ارزیابی و آزمون از دانش‌آموزان کلاس اول در بدو ورود به مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزشی ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه دانش‌آموزان در مقطع کلاس اول، هنوز هیچ تجربه آموزشی نظام‌مند و پیشینه‌ای از محیط مدرسه ندارند، گفت: قرار دادن کودک در معرض آزمون و ارزیابی در نخستین روزهای ورود به مدرسه، نه تنها از منظر علمی فاقد مبنا است، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد تجربه‌ای دلهره‌آور برای کودک شود. این رویکرد، کودک را با احتمال ناکامی و عدم پذیرش روبرو می‌کند که پیامدهای تربیتی منفی جبران‌ناپذیری در پی دارد.

معاون آموزش ابتدایی در ادامه با اشاره به مشاهده برخی موارد مغایر با این سیاست در برخی از مدارس، به‌ویژه در بخش غیردولتی، افزود: برخی از این اقدامات با هدف ایجاد رقابت کاذب و ایجاد نوعی "بازار گرمی" برای جذب دانش‌آموز بیشتر انجام می‌شود که این روند، معصومیت کودکان را هدف قرار داده و با اصول بنیادین تربیت در تضاد است.

حکیم زاده ادامه داد: تأکید دقیق جناب وزیر بر این نکته است که هیچ دانش‌آموزی نباید در مرحله ورود، تحت فشار ارزیابی قرار گیرد. آنچه در برخی از  مدارس مشاهده می‌شود، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا علمی.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت پیگیری این موضوع از سوی مسئولان مربوطه، اظهار کرد: برای جلوگیری از تکرار این آسیب‌ها و اطمینان از اجرای دقیق سیاست‌های آموزشی، لازم است اقدامات نظارتی دقیق‌تری صورت گیرد تا از تبدیل شدن محیط مدرسه به عرصه‌ای برای رقابت‌های غیرتربیتی جلوگیری شود.

 

برچسب ها: کلاس اولی ، آزمون
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