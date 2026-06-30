باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حضور ارامنه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: وظیفه همه ما ایرانیهاست که در مراسم تشییع پیکر امام شهید شرکت کنیم و ما به همراه روحانیون خودمان در این مراسم شرکت خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ارامنه مراسم جداگانهای برای بدرقه رهبر شهید انقلاب ندارند و مراسم ما همان مراسمی است که در سطح کشور برگزار میشود، اما باید یادآوری کنم که ما در ۱۹ فروردین در روز چهلم امام شهید، مراسمی را در کلیسای سرکیس مقدس برگزار کردیم که شاید اولین ایرانیانی بودیم که مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب را برگزار کردیم و بعد از آن یک الی دو مراسم جداگانه هم در کلیساهای خودمان داشتیم.
این نماینده مجلس درباره در اختیار گذاشتن امکانات جامعه ارامنه برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بیان کرد: از سازمانها و شهرداریها برای بعضی از مدارس و اماکن ورزشی ارامنه مراجعه کردند و داریم شرایط را میسنجیم که بتوانیم آن تعداد زائری که از شهرهای مختلف به تهران تشریف میآورند و قرار است اسکانشان انجام شود را انجام دهیم چون بعضی از مدارس، انجمنها و باشگاههای ما شرایط مناسبی ندارند و در شأن زائران عزیز نیست به همین دلیل یکی، دو تا باشگاه را خودمان پیشنهاد دادیم و منتظریم که شهرداری مناطق، فضاهایی را که ما پیشنهاد کردیم را بررسی کنند که آیا میتوانند استفاده کنند یا نه لذا همکاری خیلی خوبی با سازمان شهرداری و دستاندرکاران مراسم با شورای خلیفهگری ارامنه وجود دارد و بنده هم در خدمت همه عزیزان هستم.
شاوردیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در سفری که به ارمنستان داشتید و با نیکول پاشینیان نخستوزیر این کشور دیدار کردید، آیا برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب اعلام آمادگی کردند؟، گفت: هم نخستوزیر ارمنستان و هم معاونش در همان وهله اول، تسلیت خود را به مناسبت شهادت رهبر انقلاب، سرداران، فرماندهان، کودکان، زنان، مردان، دانشآموزان و پرسنل مدرسه شجره طیبه میناب ابراز کردند.
نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس اظهار کرد: جناب آقای پاشینیان نخستوزیر ارمنستان در جلسهای که با حضور آقای پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد اعلام کرد که حسب وظیفه و احترامی که به شهدا و ملت ایران دارد، در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب شرکت خواهد کرد لذا اگر شرایط خاصی پیش نیاید نخستوزیر ارمنستان در کنار سایر مقاماتی که قرار است به ایران بیایند، در این مراسم حضور خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: گروههای رسانهای هم از ارمنستان به ایران میآیند تا پوشش خبری این مراسم را انجام بدهند همچنین فعالان فرهنگی، اجتماعی، ایرانشناسان و فارسیزبانان هم حضور خواهند داشت.
شاوردیان درباره همکاری ایران و ارمنستان در ایام جنگ رمضان گفت: در جنگ چهل روزه مرز ارمنستان بسته نشد و کمکهای دارویی و پیکرهای شهدای ناو دنا از مرز ارمنستان وارد کشور شد.