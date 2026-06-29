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هشدار درباره اوج‌گیری دوباره موج گرما در اروپا + فیلم

با تشدید موج گرما در اروپا، فرانسه بیشترین آمار تلفات را ثبت کرده و کارشناسان نسبت به تکرار بحران مرگبار سال ۲۰۰۳ هشدار می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - افزایش بی‌سابقه دما در کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، باعث افزایش چشمگیر مرگ‌ومیر، اشباع بیمارستان‌ها و فشار بر خدمات درمانی و تشییع جنازه شده است. تنها در چند روز، هزاران نفر در فرانسه جان خود را از دست داده‌اند و کارشناسان از احتمال تکرار فاجعه گرمای سال ۲۰۰۳ ابراز نگرانی می‌کنند.

در پی تداوم گرمای شدید، هشدارهای تازه‌ای برای روزهای آینده صادر شده و شهروندان برای تهیه وسایل سرمایشی به فروشگاه‌ها هجوم برده‌اند. هم‌زمان، قطعی برق در برخی مناطق، افزایش موارد غرق‌شدگی و ادامه فشار بر مراکز درمانی، ابعاد گسترده این بحران را بیش از پیش نمایان کرده است.

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