باشگاه خبرنگاران جوان - افزایش بیسابقه دما در کشورهای اروپایی، بهویژه فرانسه، باعث افزایش چشمگیر مرگومیر، اشباع بیمارستانها و فشار بر خدمات درمانی و تشییع جنازه شده است. تنها در چند روز، هزاران نفر در فرانسه جان خود را از دست دادهاند و کارشناسان از احتمال تکرار فاجعه گرمای سال ۲۰۰۳ ابراز نگرانی میکنند.
در پی تداوم گرمای شدید، هشدارهای تازهای برای روزهای آینده صادر شده و شهروندان برای تهیه وسایل سرمایشی به فروشگاهها هجوم بردهاند. همزمان، قطعی برق در برخی مناطق، افزایش موارد غرقشدگی و ادامه فشار بر مراکز درمانی، ابعاد گسترده این بحران را بیش از پیش نمایان کرده است.