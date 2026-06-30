رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، گفت: امروز آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون‌های دروس نهایی جهت ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عبدالرضا فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، گفت: امروز سه‌شنبه ۹ تیر، آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان برای شرکت در آزمون‌های دروس نهایی جهت ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، افزود: با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان و به‌منظور فراهم کردن فرصت برای جاماندگان و داوطلبانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند، مهلت مذکور تا پایان امروز سه‌شنبه نهم تیر تعیین شده و پایان می‌یابد.

فولادوند با تأکید بر ضرورت اقدام سریع، از تمامی متقاضیان خواست تا در فرصت تعیین‌شده با مراجعه به سامانه مربوطه، نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

 وی همچنین خواستار شد که متقاضیان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.

او تصریح کرد که پس از پایان مهلت اعلام‌شده در پایان امروز، امکان ثبت‌نام مجدد یا تمدید این فرصت فراهم نخواهد بود.

برچسب ها: ترمیم نمره ، آزمون نهایی
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