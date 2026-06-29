باشگاه خبرنگاران جوان - موج جدید عملیات‌های ضربتی پلیس در سراسر استان فارس، منجر به انهدام چندین باند قاچاق مواد مخدر و دستگیری سارقان حرفه‌ای در شهرستان‌های مختلف شد.

با تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی در شهر‌های داراب، مرودشت، کازرون، استهبان، فسا و کوار، علاوه بر کشف محموله ۱۲۰ کیلوگرمی تریاک، ده‌ها فقره سرقت اعم از احشام، سیم و کابل برق و اماکن خصوصی کشف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

زمین‌گیر شدن قاچاقچیان مواد مخدر/کشف ۱۲۰ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس داراب

فرمانده انتظامی استان فارس از انهدام اعضای یک باند قاچاق و کشف ۱۲۰ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی گفت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب با اقدامات فنی و تخصصی از انتقال یک محموله تریاک توسط اعضای یک باند در یکی از محور‌های مواصلاتی مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محور مذکور اعزام و خودرو متعلق به قاچاقچیان را مشاهده و دستور ایست دادند که راننده و سرنشین بدون توجه اقدام به فرار کردند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی و طی مسافتی تعقیب و گریز موفق شدند سواری پژو را توقیف و در بازرسی از آن ۱۲۰ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

سردار ملکی با بیان اینکه در این خصوص یک سواری تیبا با ۲ سرنشین که اسکورت محموله بودند نیز توقیف شد، تصریح کرد: هر ۴ سرنشین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی انتظامی استان در سال جاری برخورد و انهدام باند‌های کلان توزیع مواد مخدر و دستگیری سرشبکه‌های اصلی این باند‌هاست.

دستگیری سارق باتری خودرو در استهبان

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان از دستگیری سارق باتری خودرو و کشف ۱۵ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ حجت اله احمدیان بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت باتری خودرو در سطح شهرستان استهبان، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی سروستان با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند در این خصوص فرد سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی سارق را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استهبان با بیان اینکه سارق در بازجویی اولیه به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: در این خصوص ۲ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری سارق اماکن خصوصی و خانه باغ‌ها در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی و کشف ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در کازرون، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او تصریح کرد: در این راستا ماموران انتظامی تنگ چوگان با انجام اقدامات پلیسی سارق حرفه‌ای سابقه‌دار را در این رابطه شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم در بازجویی به عمل آمده به ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارقان باغات در روستای سیوند

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سارقان باغات در روستای سیوند از توابع این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی اظهار داشت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر سرقت از باغات حوزه استحفاظی سیوند، ماموران پاسگاه انتظامی سیوند تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در این خصوص ۲ نفر سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

او با بیان اینکه متهمین در بازجویی صورت گرفته به ۳ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

توقیف وانت نیسان به کشف سرقت انجامید

فرمانده انتظامی فسا از توقیف یک دستگاه وانت نیسان در محور مواصلاتی آن شهرستان خبر داد که حامل اموال مسروقه بود.

سرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: با گزارش مردمی مبنی بر تردد مشکوک خودرو وانت نیسان با پلاک غیر بومی، ماموران کلانتری ۱۲ معلم موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

او به شناسایی مسیر تردد وانت نیسان به سمت شهرستان همجوار اشاره کرد و گفت: افسران پلیس ضمن صدور دستور ایست به راننده خودرو و بازرسی از آن، مقادیری سیم و کابل سوخته (تبدیل به مس)، سیم پیچ و آلومینیوم خشک و نرم را کشف کردند.

این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد اقلام مکشوفه سرقتی است و ۲ نفر متصدی واحد صنفی خرید و فروش ضایعات نیز در این رابطه دستگیر شدند.

سرهنگ محمدی با اشاره به تحویل متهمین به دادسرا، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی و دستگیری عوامل سرقت در دستور کار ماموران قرار دارد.

دستبند پلیس مرودشت بر دستان سارق احشام

فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری یک سارق احشام با ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ فریبرز مردانی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در چند ماه گذشته، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه دردستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس اگاهی با بررسی سرنخ‌ها و تلاش شبانه روزی هویت یک سارق حرفه‌ای و سابقه دار را شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیات پلیسی وی را در مخفیگاهش دستگیر ودر بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه کلت کمری نیز کشف کردند.

سرهنگ مردانی در پایان خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی صراحتا به ۶ فقره سرقت احشام اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی مرودشت به دامداران توصیه کرد: محل نگهداری دام‌های خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

دستگیری سارقین کابل برق با ۸ فقره سرقت در کوار

فرمانده انتظامی شهرستان کوار از دستگیری ۲ نفر سارق سیم و کابل برق با اعتراف به ۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد کشاورز اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر کوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و گشت‌زنی‌های محسوس و نامحسوس موفق شدند در این خصوص ۲ نفر سارق حرفه‌ای سیم و کابل برق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی وی رادستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کوار با بیان اینکه متهمین در بازجویی اولیه به ۸ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

سرهنگ کشاورز به شهروندان توصیه کرد: هشدار‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس