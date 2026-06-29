رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر ضرورت تعامل و مشارکت با دولت و مجلس برای حل مشکلات ایثارگران تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست با نمایندگان فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس ضمن تقدیر از حمایت‌های مستمر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس، تعامل و مشارکت را از ارکان اصلی «حکمرانی مطلوب» دانست و با اشاره به نقش فراکسیون به عنوان «پل ارتباطی»، اظهار کرد: هرچه تعامل ما با نمایندگان مجلس قوی‌تر باشد، مسائل ایثارگران با کیفیت و سرعت بیشتری مرتفع خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مسائل موجود در حوزه‌های مختلف همچون مسکن و معیشت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعامل با دولت و مجلس برای حل این مسائل تأکید کرد و برگزاری جلسات منظم و فصلی با فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس را ضروری دانست.

در ادامه این نشست، فریده اولادقباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گزارشی به اقدامات بنیاد در جریان حوادث اخیر (جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ تحمیلی رمضان) اشاره کرد و از تشکیل «قرارگاه جنگ رمضان» با ۹ کمیته تخصصی خبر داد.

وی در ادامه عنوان کرد: بیش از ۷۸۰۰ دیدار با خانواده‌های شهدای معزز جنگ تحمیلی رمضان انجام شده است که لازم می‌دانیم از مشارکت فعال نمایندگان مجلس در این دیدار‌ها قدردانی کنیم.

اولاد قباد همچنین در ادامه گزارش، به اقدامات سایر کمیته‌ها همچون بهداشت و درمان، فرهنگی، اطلاع رسانی، حراست و صیانت، حقوقی، مالی و پشتیبانی و کمیته مجامع و سازمان‌ها اشاره کرد.

در پایان نشست، نمایندگان فراکسیون شاهد و ایثارگر نیز ضمن طرح مسائل مطرح در حوزه ایثارگران، نظرات و دغدغه‌های خود را با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در میان گذاشتند.