بانک مرکزی تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ با توجه به تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در استان تهران، مقرر شده شعب کشیک بانک‌ها در این روز‌ها به خدمت رسانی بپردازند و لیست این شعب از طریق سایت هر کدام از بانک‌ها اعلام خواهد شد. با توجه به تعطیلی روز دوشنبه در سراسر کشور، شعب بانک‌ها نیز در این روز تعطیل می‌باشد.

همچنین در روز‌های برگزاری مراسم وداع و تشییع، علاوه بر خدمت رسانی در شعب کشیک بانک‌ها خدماتی از جمله استقرار خودپرداز سیار برای هموطنان گرامی که در مراسم تشییع در شهر‌های تهران، قم و مشهد حضور دارند در نظر گرفته شده است.

همچنین سامانه‌های سحاب برای انتقال کارت به کارت و سامانه پل برای پرداخت لحظه‌ای کما فی السابق به فعالیت ادامه می‌دهد و فعالیت آنها به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود. سامانه‌های ساتنا و چکاوک نیز در روز‌های شنبه و یکشنبه طبق روال عادی و در ساعات کاری فعال می‌باشد.

لازم به ذکر است سامانه پایا در روز‌های شنبه و یکشنبه بدون تغییر و مطابق روز‌های عادی هفته فعالیت خواهد داشت. همچنین برای رفاه حال هم وطنان، این سامانه در روز دوشنبه نیز به مانند روز‌های عادی و در چرخه‌های مختلف، فعال خواهد بود.

گفتنی است با توجه به اختلالات اخیر در چند بانک کشور، در حال حاضر خدمات زیرساختی در بانک تجارت به صورت کامل در حال ارائه است. در بانک‌های ملی و صادرات نیز خدمات مبتنی بر کارت از جمله انتقال وجه و خرید کارتی در حال ارائه هستند.

خدمات انتقال وجه در این دو بانک در قالب کارت به کارت به صورت حضوری و غیر حضوری، روزانه تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان قابل انجام است و مشتریان می‌توانند این انتقال وجه را در ۱۰ مورد و هر مورد تا سقف ۱۵ میلیون تومان انجام دهند.

همچنین در بانک‌های ملی و صادرات عملیات پایا به صورت حضوری بدون سقف و به صورت غیر حضوری تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در روز قابل انجام است.

منبع: بانک مرکزی