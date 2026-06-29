باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به شهر مقدس قم، با حجتالاسلاموالمسلمین سید علی اکبر اجاقنژاد در مسجد مقدس جمکران دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، حجتالاسلاموالمسلمین سید علی عماد مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت، محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر بهنام جو استاندار و جمعی از مسوولان استانی حضور داشتند.
در ادامه این برنامه، ضیافت و نشست صمیمی رئیسجمهور با حضور برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیوت مراجع عظام تقلید و شماری از استادان برجسته حوزههای علمیه برگزار شد.
در این نشست، رئیسجمهور به بیان دیدگاهها و نکاتی درباره مهمترین مسائل کشور پرداخت.
دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران روز هفتم تیرماه جاری در سفری به شهر قم ضمن زیارت حرم حضرت معصومه(س) با شماری از علما و مراجع عظام تقلید و خانواده شهیدان جنگ تحمیلی اخیر دیدار کرد.
منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران