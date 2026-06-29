باشگاه خبرنگاران جوان - سید عادل مولا با ارائه گزارشی از وضعیت آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت، از وقوع ده‌ها فقره حریق در سال‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و تجهیز امکانات اطفای حریق تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۱ فقره آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل به وقوع پیوست که در پی آن حدود یک‌هزار و ۵۷۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی دچار حریق شد.

معاون‌محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۵۱ فقره آتش‌سوزی با وسعتی بالغ بر ۲ هزار و ۴۷۰ هکتار رسید که نشان‌دهنده افزایش سطح اراضی درگیر با حریق است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا تاریخ ۳۱ خردادماه نیز ۴ فقره آتش‌سوزی به ثبت رسیده که حدود ۳.۵ هکتار از مناطق تحت مدیریت را درگیر کرده است.

مولا با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان خوزستان گفت: این استان با مساحتی بالغ بر ۶۴ هزار و ۵۷ کیلومتر مربع و دارا بودن بیش از یک میلیون هکتار مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که ۱۱.۳ مناطق تحت مدیریت کشور را شامل می‌شود، به‌دلیل شرایط خاص اقلیمی، مستعد وقوع آتش‌سوزی‌های طبیعی و انسانی است.

وی تصریح کرد: وجود دو پنجم مناطق کوهستانی و سه پنجم مناطق جلگه‌ای، همراه با اقلیم گرم و خشک و میانگین بارش کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر در سال، زمینه‌ساز افزایش احتمال وقوع حریق در زیستگاه‌های طبیعی شده است

معاون‌محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: عوامل مختلفی از جمله گرمای شدید، انباشت پوشش گیاهی و متصاعد شدن گاز‌های قابل اشتعال، تابش مستقیم نور خورشید و همچنین عوامل انسانی نظیر سرایت آتش از مزارع مجاور، اختلافات محلی و ورود افراد غیرمسئول به‌عنوان گردشگر، از مهم‌ترین دلایل بروز آتش‌سوزی در این مناطق به شمار می‌رود.

مولا با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای مقابله با این بحران اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های متعددی از جمله حفر کانال‌های آتش‌بُر و آتش‌بند در مناطق مختلف استان، خرید و تأمین تجهیزات نوین اطفای حریق، ایجاد واحد‌های تخصصی اطفای حریق در تالاب‌ها، ساماندهی منابع آبی جهت برداشت در شرایط اضطراری، تجهیز دو فروند قایق اطفای حریق و همچنین احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده از آتش‌سوزی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از وقوع چند مورد آتش‌سوزی اخیر خبر داد و گفت: طی روز‌های گذشته، سه فقره آتش‌سوزی در مناطق پارک ملی کرخه، منطقه حفاظت‌شده دیمه در شهرستان رامهرمز و منطقه حفاظت‌شده بدیل در بهبهان رخ داده که بررسی میزان خسارات و مساحت درگیر آنها در دست اقدام است و متعاقباً اعلام خواهد شد.

مولا در پایان با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی و خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز این‌گونه حوادث ایفا کنند.

منبع: محیط زیست خوزستان