برزیل با بازگشتی تماشایی مقابل ژاپن، در آخرین لحظات بازی به پیروزی رسید و با حذف سامورایی‌ها، راهی مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های برزیل و ژاپن به مصاف هم رفتند؛ دیداری جذاب و پرهیجان که تا آخرین ثانیه‌ها برنده آن مشخص نبود.

ژاپن بازی را هجومی آغاز کرد و در نیمه نخست نمایش بسیار خوبی داشت. سامورایی‌ها با پرس سنگین و حملات پیاپی، برزیل را تحت فشار قرار دادند و در دقیقه ۲۹ توسط کایشو سانو به گل نخست رسیدند تا با برتری ۱-۰ راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، برزیل چهره متفاوتی از خود نشان داد و با در اختیار گرفتن جریان مسابقه، حملات متعددی روی دروازه ژاپن ترتیب داد. این فشار‌ها در دقیقه ۵۶ نتیجه داد و کاسمیرو با یک ضربه سر تماشایی گل تساوی را به ثمر رساند.

دقایق پایانی مسابقه کاملاً نفس‌گیر دنبال شد و هر دو تیم برای زدن گل برتری تلاش کردند، اما این برزیل بود که در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم، توسط گابریل مارتینلی به گل دوم رسید و کامبکی شیرین را کامل کرد.

شاگردان برزیل با این پیروزی ۲ بر ۱، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آوردند و ژاپن با وجود نمایش تحسین‌برانگیز، از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. 

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برچسب ها: جام جهانی2026 ، برزیل
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