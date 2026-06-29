باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و چادر ملو اردکان از ساعت ۱۹ دومین دیدار پلی‌آف انتخابی لیگ قهرمانان آسیا را در ورزشگاه پاس قوامین برگزار کردند، در ۹۰ دقیقه معمول گلی زده نشد تا بازی به ۳۰ دقیقه اضافه کشیده شود و در نهایت در ضربات پنالتی چادرملو برنده شد و نماینده ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا شد.

ترکیب گل‌گهر

فرزین گروسیان، امیر شبانی، آرمان اکوان، مجید عیدی (۱۱۷ـ رضا جعفری)، امیر جعفری علی اصغر (۱۰۵ـ شیخ الاسلامی)، علیرضا علیزاده (۹۱ـ رضا اسدی)، پوریا لطیفی‌فر (۱۲۰ـ بنیامین علیپور)، پویا پورعلی، علی‌اصغر عاشوری (۸۸ـ محمدرضا عباسی)، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی.

ترکیب چادرملو

حجت صدقی، علیرضا آرتا، سید محمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، سعید محمدی‌فرد، محمدحسین فلاح (۵۹ـ مبین قوقچی)، رضا دهقان (۶۶ـ محمدطا‌ها فراهانی) (۹۱ـ محمدحسین خسروی)، ایلیا نگهداری (۸۱ـ علیرضا بیات)، علیرضا صفری، رضا میرزایی (۶۶ـ رضا محمودآبادی) و امیررضا اسلام‌طلب (۵۹ـ سجاد مشهدی).

هر دو تیم که با حداقل تمرین در این بازی حاضر شده بودند، بازی محتاطانه را در دستور کار قرار دادند و چشم انتظار اشتباهی از تیم مقابل بودند تا به گل برسند. در وقت‌های اضافه هم گلی زده نشد تا در ضربات پنالتی چادرملو ۷ بر ۶ گل‌گهر را شکست دهد و نماینده ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا شود.