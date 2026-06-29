اشتری، ایلوخانی، یاری و شهسواری نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی بانوان جهت حضو در بازی‌های آسیایی ناگویا و رقابت‌های قهرمانی آسیا، ۱۶ نفر از برترین‌های ایران در سالن امیراحتشام زاده مجموعه ورزشی انقلاب به مدت سه روز به مصاف هم رفتند که در پایان مهشید اشتری از خراسان رضوی با شایستگی قهرمان شد، ستایش ایلوخانی از همدان عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد و فاطمه یاری از مازندران بر سکوی سوم قرار گرفت.

بنا براعلام کمیته ملی المپیک مبنی بر اعزام دو ورزشکار بانو به رقابت‌های بازی‌های آسیایی، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی پیش رو خواهند بود و ترکیب تیم ملی در بازی‌های آسیایی را تشکیل خواهند داد.

تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران در بازی‌های قهرمانی آسیا با ترکیب نفرات اول تا چهارم راهی ازبکستان خواهد شد و مهشید اشتری، ستایش ایلوخانی، فاطمه یاری و ندا شهسواری ترکیب تیم‌ملی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را تشکیل خواهند داد.

در مراسم اختتامیه مسابقات انتخابی، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون، علیرضا خلیلی نیا مشاور رئیس کنفدراسیون آسیا و پیشکسوتان و سرمربیان تیم‌های ملی بانوان حضور داشتند و جوایز و احکام نفرات اول تا سوم را به برترین‌ها اهدا نمودند.

همچنین علیرضا خلیلی نیا عضو‌هیئت رئیسه و مشاور رئیس کنفدراسیون آسیا با اهدای هدایای نقدی به سه بازیکن برتر، داوران حاضر در رقابت‌های انتخابی و اعضای اجرایی مسابقات تقدیر و قدردانی نمودند.

سرداوری رقابت‌های انتخابی تیم ملی بانوان برعهده سیمین رضایی و پوران رحیمی‌بود.

برچسب ها: ناگویا ، تنیس روی میز
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