رئیس جمهور آمریکا بار دیگر درباره نشستی با ایران در دوحه اظهار نظر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه بار دیگر مدعی شد که مقامات آمریکایی در مذاکرات دوحه شرکت خواهند کرد. این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گزارش‌های مربوط به مذاکرات در سطح فنی بین دو کشور را تکذیب کرد.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد  که موضوع "بسیار ساده" است و افزود که ایالات متحده نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. 

او گفت: "دیدار در دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. ما خواهیم فهمید... واقعاً خیلی ساده است. این خلع سلاح هسته‌ای ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند - و آنها قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند. "

ساعتی پیش اسماعیل بقائی، سخنگوی هیات مذاکره کننده با تاکید بر تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم، تصریح کرد: اولویت کنونی جمهوری اسلامی ایران، حصول اطمینان نسبت به اجرای مفاد یادداشت تفاهم است و در این رابطه با جدیت پیگیر مطالباتمان هستیم.

بقائی در رابطه با خبر منتشره راجع به سفر نمایندگان ارشد آمریکا به دوحه همزمان با سفر هیات کارشناسی ایرانی به این کشور، تصریح کرد: طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند ۱۱ انجام می‌شود، ندارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، توافق ایران و آمریکا
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