باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: رابطه امت و امام یا رابطه مردم با رهبری دینی یک بعد قدسی و الهی و معنوی دارد که اصلا اینجور مسائل در غرب تعریف نشده است، از مردم خصوصا جوانان میخواهم در قرائت قرآن به کلمه ولایت توجه کنند.
وی یادآور شد: آقای شهید به من میگفتند از مال دنیا، خودم و فرزندانم چیزی نداریم و اگر همه زندگی و کتابهایم را جمع کنند، فقط یک وانت وسیله میشود.
حدادعادل با تاکید بر اینکه آقای شهید انقلاب و فرزندانشان به سادهترین وجه زندگی میکردند افزود: فرزندان ایشان در هیچ کار اقتصادی دخالت نداشتند، در هیچ بانکی حساب و در هیچ شرکتی سهم نداشتند، در این راستا دشمن خیلی حرفها میزد ولی زندگی آنان به سادهترین شکل بود اصلاً فرزندان رهبر شهید شناخته شده نبودند جلوی دوربین نمیآمدند.
حدادعادل در ادامه به دختر شهید رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: هیچکس تا پس از شهادت، دختر رهبر شهید را نمیشناخت، هیچ کس "بشرا" خانم را جز ما و فامیل نمیشناخت، ایشان دانشکده ادبیات درس خوانده بود و کارشناسی ارشد هم داشت.
وی ادامه داد: عروس آقای شهید، معلم مدرسه بود و زندگی ساده با سه فرزند در یک آپارتمان ۱۰۰ متری داشت.
حدادعادل افزود: مردم هنوز بغض خود را نشکستند و زمان تشییع فرصتی است که مردم بغض در گلو را خالی کنند. این به این معنا نیست که دشمن را ببخشند و این جنایت را فراموش کنند بلکه تشییع مرحله تازه ای است که مردم منتظر است.
وی افزود: قبلا امکان حضور اینقدر نبود و راه دسترسی اینقدر نبوده است، این اتفاق بی نظیر خواهد بود و یک کار سنگین و سترگی است که یک مدیریت بزرگی میخواهد.
حدادعادل ادامه داد: امکانات دولتی در این راستا کفایت نمیکند شنیدم بسیاری از مردم اعلام آمادگی کردند از میهمانان در خانههای خود پذیرایی کنند، همه به هشدارها و راهنماییهایی که اعلام میشود توجه کنند تا این جمعیت عظیم بتوانند با پیکر شهیدمان وداع کنند در این راستا صدها هزار نفر در کشور مشغول کار هستند.
عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:حضور مردم در این مراسم این پیام را به دنیا دارد که جایگاه رهبری دینی میان ملت چیست. این جان فدایانی که نام نویسی کردند در این روز به میدان میآیند و ما به همه دنیا میگوییم که چه قدر عاشق امام شهید و نظام هستیم.
وی تصریح کرد: ما به دنیا میگوییم وقتی کسی که عاشق این آب و خاک است و خود را اینگونه وقف خدمت به مردم میکند مردم هم قدردان هستند. تشییع رهبری پایان راه نبست بلکه آغاز راه دیگری است و پایان مراسم به معنای بازگشت به خانه ها نیست.
رهبر انقلاب دائم مردم را به حفظ وحدت دعوت میکنند/ از «علی الاصول» برداشت غلط نکنیم
حدادعادل تاکید کرد: رهبر انقلاب اسلامی از روز اولی که به رهبری رسیدند دائم مردم را به حفظ وحدت توصیه کردند حالا چطور ممکن است که یک بیانیه صادر کنند که این باعث تفرقه شود؟ مگر میشود چنین چیزی فکر کرد که ایشان یک علی الاصول در بیانیه بیاورند و هر کسی یک تابلو دستش بگیرد برداشت خود را داشته باشد.
وی افزود: این بیانیه اولاً باید به صورت همه جانبه خوانده و تفسیر شود ما اگه بیاییم فقط این یک سطرش را بگیریم که بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم و بقیه عبارتهای این بیانیه را نخوانیم و بها ندهیم، این تفسیر غلط است. مثل اینکه آیه قرآن را یک بخشی را بخوانیم بقیه را نخوانیم.
حدادعادل تاکید کرد: تفسیر غلط ما از علی الاصول باعث تفرقه شده است.
منبع: ایرنا