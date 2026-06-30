معاون وزیر نفت گفت: کارت اضطراری جایگاه باید برای خودرو‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که سهمیه اول و دوم آنها به پایان رسیده یا به هر دلیلی کارت سوخت شخصی ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس‌کرمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و توزیع پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به روند اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی گفت: این طرح از ۲۲ آذرماه اجرایی شد و در ابتدا میزان استفاده از کارت جایگاه‌ها از ۴۲ درصد به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد کاهش یافت، اما در فروردین‌ماه این رقم دوباره به ۳۳ درصد رسید و طی یک هفته تا ۱۰ روز گذشته به حدود ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این مصوبه، استفاده حداکثری از کارت هوشمند سوخت شخصی بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخی هموطنان با وجود داشتن سهمیه در کارت شخصی خود، هنگام مراجعه به جایگاه‌ها درخواست استفاده از کارت جایگاه را دارند؛ در حالی که سهمیه کارت شخصی برای اکثر خودروها پاسخگو است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: کارت اضطراری جایگاه باید برای خودروهایی مورد استفاده قرار گیرد که سهمیه اول و دوم آن‌ها به پایان رسیده یا به هر دلیلی کارت سوخت شخصی ندارند، اما برخی افراد بدون استفاده از سهمیه کارت خود، مستقیماً درخواست کارت جایگاه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تاکید ما این است که هموطنان از کارت شخصی خود استفاده کنند و کارت جایگاه برای موارد ضروری در نظر گرفته شود.

ویس‌کرمی همچنین گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به روش‌های مختلف افزایش تولید و صدور کارت سوخت را در برنامه دارد تا مشکلات احتمالی در این زمینه کاهش یابد.

برچسب ها: کارت سوخت ، بنزین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Germany
شاهرخ
۰۲:۰۷ ۱۱ تير ۱۴۰۵
بستن تنگه هرمز برای اغلب کشورها منجر به مشکل کمبود و گرانی بنزین شده است ازجمله ایران
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Iran (Islamic Republic of)
بارانا
۱۸:۴۶ ۱۰ تير ۱۴۰۵
والا مردم از گرونی تو خونه هاشون نشستن.اونایی که شبانه تو خیابونا دور میزنن مصرفو بالا بردن
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Iran (Islamic Republic of)
عطا
۰۱:۱۷ ۱۰ تير ۱۴۰۵
اخر ماه ها کارت سوخت خودمون تموم میشه بعد از ظهر به بعدم بری پمپ بنزین سهمیه هاشون تموم شده شما باشی چیکار میکنی اون سهمیه ۵ تومنی هم بنداز رو کارت خودمون که اذیت نشید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
Hamid
۰۰:۳۶ ۱۰ تير ۱۴۰۵
سهمیه ها را به کارت بانکی منتقل کنید. قیمت آزاد بدون کارت برای افراد با مصرف مازاد در نظر بگیرید . با افزایش قیمت سوخت و پرداخت تفاوت قیمت به صورت یارانه به مردم تمام این مشکلات حل میشود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۰۹ تير ۱۴۰۵
بیخود می کنید خودرویی تولید می کنید که صدی ،ده،دوازده بنزین میخوره....60لیتر بنزین دولتی و70لیتر 3000هزار تومانی می دهید،از جایگاه بیرون نیامده تمام شده بقیه ماه را .....بریزند داخل باک،که حرف مفت می زنید که بنزین آزاد برای کسانی است که کارت سوخت ندارند!!!؟؟......با این طرز فکر و دانش.
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۹ تير ۱۴۰۵
قاچاقچی های سوخت میلیاردها لیتر را قاچاق می کنند رشوه ی هزاران میلیاردی قوه ی قضائیه را هم می دهند پس این مسخره بازی ها را جمع کنید و مردم را خر فرض نکنید
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۱۲
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United States of America
عماد
۰۹:۰۷ ۰۹ تير ۱۴۰۵
سهمیه که تما شد باید از کارت جایگاه استفاده کنیم ماشین من اتو کار تو سند خورد بد 60 تا سهمیه دار باید چه کار کنم میانگین هزار لیتر نیاز دارم باید چه کنم وقتی 60 تا دارم موتور 2700 هستش مسؤلین به فکر ما هم باشید نه جای هست که درخواست بدیم بیشتر بشه نه کسی جواب میدم چه کار کنیم
۲
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