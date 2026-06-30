باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - کرامت ویسکرمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و توزیع پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به روند اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی گفت: این طرح از ۲۲ آذرماه اجرایی شد و در ابتدا میزان استفاده از کارت جایگاهها از ۴۲ درصد به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد کاهش یافت، اما در فروردینماه این رقم دوباره به ۳۳ درصد رسید و طی یک هفته تا ۱۰ روز گذشته به حدود ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این مصوبه، استفاده حداکثری از کارت هوشمند سوخت شخصی بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخی هموطنان با وجود داشتن سهمیه در کارت شخصی خود، هنگام مراجعه به جایگاهها درخواست استفاده از کارت جایگاه را دارند؛ در حالی که سهمیه کارت شخصی برای اکثر خودروها پاسخگو است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: کارت اضطراری جایگاه باید برای خودروهایی مورد استفاده قرار گیرد که سهمیه اول و دوم آنها به پایان رسیده یا به هر دلیلی کارت سوخت شخصی ندارند، اما برخی افراد بدون استفاده از سهمیه کارت خود، مستقیماً درخواست کارت جایگاه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: تاکید ما این است که هموطنان از کارت شخصی خود استفاده کنند و کارت جایگاه برای موارد ضروری در نظر گرفته شود.
ویسکرمی همچنین گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به روشهای مختلف افزایش تولید و صدور کارت سوخت را در برنامه دارد تا مشکلات احتمالی در این زمینه کاهش یابد.