طرح جایگاه وداع با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله در خصوص طرح جایگاه وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: طراحی جایگاه وداع با پیکر‌های مطهر امام شهید و خانواده شهید ایشان بر مبنای چند محور صورت گرفته است. از لحاظ ارتفاع، جهت و استقرار در حیاط اصلی مصلای تهران، از همه نقاط صحن، رواق‌ها، پشت‌بام شبستان اصلی مصلی و هر نقطه‌ای که زائران می‌ایستند، دید کامل به جایگاه وجود خواهد داشت.

او افزود: همچنین سعی شده با الهام‌گرفتن از همان جایگاهی که امام شهید در دیدار‌های مردمی حضور داشتند، همان فضا تداعی شود. فرایند برگزاری و اقامهٔ نماز نیز در این طراحی دیده شده است. در واقع، این طرح، طرح وداع و طرح شهادت خانوادگی امام شهید و خانواده‌شان است.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تصریح کرد: ۸۰ درصد این طرح پیش رفته است و تا روز ۱۲ تیر به‌طور کامل اجرا خواهد شد.

طرح جایگاه وداع با رهبر شهید

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، تشییع پیکر شهید
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