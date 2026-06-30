باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی شیرالی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز، اعلام کردند که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رهاسازی آب از سد مخزنی جره به منظور تأمین نیاز آبی کشت‌های تابستانه و دائمی در این شهرستان آغاز می‌شود.

‌بر اساس این برنامه، رهاسازی آب از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ با دبی ۶ مترمکعب در ثانیه آغاز خواهد شد. هدف از این اقدام، افزایش دبی پایه رودخانه اعلاء و تأمین آب مورد نیاز کشت‌های دائمی شامل یونجه و باغات، و همچنین کشت‌های تابستانه نظیر ذرت، کنجد، حبوبات، سبزیجات و سایر محصولات در مناطق حومه غربی و شرقی رامهرمز است.

شیرالی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در فصل گرما، افزود: این رهاسازی مطابق با سهمیه ابلاغی و با هماهنگی کامل امور آب منطقه‌ای صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود کشاورزان محترم با رعایت تقویم کشت و الگوی مصرف بهینه، از این فرصت برای انجام کشت و آبیاری مزارع خود نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.

‌در پایان، مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز از کشاورزان خواست تا ضمن هماهنگی با مراکز خدمات جهاد کشاورزی، نسبت به آماده‌سازی اراضی و تنظیم برنامه آبیاری خود اقدام کنند تا آب تخصیص‌یافته با حداکثر بازدهی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: جهاد کشاورزی خوزستان