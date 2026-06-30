پاراگوئه با خلق یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶، پس از تساوی در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی آلمان را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه دیدار‌های مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، آلمان و پاراگوئه در دیداری پرهیجان و نفس‌گیر به مصاف هم رفتند؛ مسابقه‌ای که در نهایت با برتری پاراگوئه در ضربات پنالتی به پایان رسید.

پاراگوئه نیمه نخست را فوق‌العاده آغاز کرد و  با ارائه نمایشی منظم و حساب‌شده، در دقیقه ۴۳ توسط خولیو انسیسو به گل رسید تا با برتری راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، ژرمن‌ها برای جبران نتیجه سراپا حمله شدند و سرانجام در دقیقه ۵۴، کای هاورتز گل تساوی را به ثمر رساند. آلمان پس از این گل فشار زیادی روی دروازه پاراگوئه وارد کرد و حتی در دقیقه ۱۰۱ موفق به گلزنی شد، اما این گل پس از بازبینی صحنه مردود اعلام شد.

با تداوم تساوی، بازی به ضربات پنالتی کشیده شد. در این بخش، با وجود عملکرد خوب مانوئل نویر، این پاراگوئه بود که با ضربات دقیق‌تر توانست ۴ بر ۳ به پیروزی برسد و یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های مرحله حذفی را رقم بزند.

به این ترتیب، پاراگوئه با حذف آلمان راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و ژرمن‌ها ناباورانه با جام جهانی ۲۰۲۶ وداع کردند. 

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برچسب ها: المان ، جام جهانی 2026
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