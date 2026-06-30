در پی حمله تروریستی به منزل دو تن از نیروهای بومی سپاه در شهرستان پاوه، این دو پاسدار به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه، دو تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه شامگاه دوشنبه در جریان یک اقدام تروریستی به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه، این حادثه در پی تیراندازی افراد مسلح تروریست به درِ منزل این دو پاسدار رخ داده است.

در این اقدام تروریستی، دو تن از پاسداران بومی شهرستان پاوه به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر نیز دچار جراحت شدند که جزئیاتی از وضعیت آنان تاکنون منتشر نشده است.

همچنین مراجع ذی‌صلاح بررسی ابعاد این حادثه و شناسایی عوامل این اقدام تروریستی را در دستور کار قرار داده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

جزئیات تکمیلی این حادثه، از جمله هویت شهدا و نتایج بررسی‌های امنیتی، پس از اعلام رسمی از سوی مراجع مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: شهادت ، سپاه
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دو پاسدار بومی پاوه در حمله تروریستی به شهادت رسیدند
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