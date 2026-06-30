باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری با همراهی احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش دیدار و مهم‌ترین مطالبات حوزه آموزش و پرورش این مناطق را پیگیری کرد.

در این دیدار، استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی، خواستار حمایت وزارت آموزش و پرورش در تأمین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز مدارس و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر شد.

جعفر مردانی در این نشست، تکمیل ۱۲ پروژه نیمه‌تمام آموزشی و اداری، تأمین اعتبار برای احداث مدارس مورد نیاز در محله منظریه شهرکرد، نوسازی و تجهیز فضا‌های آموزشی و اداری، توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی مدارس، تجهیز هنرستان‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تقویت ناوگان حمل‌ونقل اداری، تجهیز مدارس به امکانات آموزشی، آزمایشگاهی، کتابخانه‌ای و ورزشی، استانداردسازی و ایمن‌سازی فضا‌های آموزشی و همچنین توسعه امکانات رفاهی فرهنگیان را از مهم‌ترین مطالبات استان در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد.

استاندار همچنین با اشاره به ارتقای ساختار نمایندگی آموزش و پرورش فرخشهر به اداره مستقل، بر ضرورت تأمین اعتبار برای راه‌اندازی و تجهیز این اداره، فراهم‌سازی تجهیزات اداری، تأمین خودرو‌های مورد نیاز و اختصاص اعتبارات لازم برای استقرار و آغاز فعالیت رسمی این مجموعه تأکید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، مردانی توسعه، تکمیل و بهسازی فضا‌های ورزشی آموزش و پرورش را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای نصب چمن‌های مصنوعی، تکمیل سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام، تعویض کفپوش سالن‌ها، تجهیز سالن‌های ورزشی و فضا‌های تربیت‌بدنی مدارس و ارتقای زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، زیربنای توسعه پایدار استان است، ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت آموزش و پرورش، روند تکمیل پروژه‌های آموزشی، تجهیز مدارس و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی استان شتاب بیشتری بگیرد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن بررسی درخواست‌های ارائه‌شده، دستور داد موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و اعتبارات وزارتخانه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.