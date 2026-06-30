باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بخش بزرگی از تولید کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و محصولات لبنی به نهاده های دامی وابسته است که این امر بیانگر آن است که تامین خوراک دام، طیور و آبزیان تضمین‌کننده امنیت غذایی در کشور است که خوشبختانه این مواد اولیه خوراک دام و طیور حتی در زمان جنگ و زیر آتش دشمن تامین شد به طوریکه نیازی به استفاده از حتی یک کیلو نهاده از ذخایر دولت نبود.

براساس آمارهای موجود امسال با حذف ارز ترجیحی برای واردات ۲۲ میلیون تن کالای اساسی برنامه ریزی شده که حدود ۱۸ میلیون تن از این میزان واردات به نهاده دامی اختصاص دارد که گردش سالانه ۸ میلیارد دلار است که بنابر سیاست پدافند عامل و مطابق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی به‌عنوان یک راهبرد کلیدی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و جلوگیری از تبدیل غذا به ابزار فشار سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است که در همین چارچوب، طی سال‌های گذشته تلاش شده تا تامین اقلام اساسی از مسیرهای شمال و جنوب و مبادی مختلف تامین شود تا خللی در واردات ایجاد نشود.

طی روز‌های اخیر ابهاماتی درباره موضوع واردات محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی مطرح شده و حتی عده‌ای بدون اطلاع دقیق از سازوکار تجارت جهانی غلات، این موضوع را دستاویزی برای حمله به تیم مذاکره‌کننده قرار داده‌اند. در حالیکه بررسی سوابق واردات کشور نشان می‌دهد خرید غلات و نهاده‌های دامی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی نه موضوعی جدید است و نه به دولت یا دوره خاصی محدود می‌شود، حتی واردات از برزیل و آرژانتین در دولت قبل هم همان واردات از آمریکا بوده که از محل این کشور‌ها انجام شده است. اما با این وجود کارشناسان این صنعت که تمرکز بر یک منبع واحد برای تامین نهاده‌های دامی، به‌ویژه از کشوری با سابقه استفاده از ابزارهای مالی و تجاری برای اعمال فشار سیاسی، می‌تواند ریسک وابستگی را افزایش دهد و انعطاف‌پذیری سیاست تامین غذا را کاهش دهد.

محمدرضا طلایی معاون بازرگانی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ مشکلی بابت نهاده‌های دامی وجود ندارد، گفت: اکنون دغدغه تولیدکنندگان فقط تولید است و نگران تامین نهاده نیستند.

وی از فراوانی عرضه انواع نهاده‌های دامی در سامانه‌های مربوطه خبر داد و گفت: امروز نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله با حداقل قیمت عرضه می‌شود و حتی عرضه این محصولات (با قیمت‌های رایج) برای تجار ضرر دارد، اما به دلیل فضای رقابتی و فراوانی اقلام، عرضه انجام می‌شود.

طلایی ادامه داد: در سامانه بازارگاه سهمیه واحد‌های تولیدی تا پایان تیر و در مواردی تا مردادماه بارگذاری شده و واحد‌های تولیدی می‌توانند نهاده مورد نیاز خود تا مرداد را هم امروز خریداری کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این شرایط باعث ایجاد آرامش در فضای تولید می‌شود تا تولیدکننده بتواند به موضوعاتی مانند افزایش ضریب تبدیل یا بالا بردن بهره وری بپردازد.

حذف ارز ترجیحی ابزاری موثر برای جلوگیری از قاچاق و شفافیت بازار

محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: با حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی ۲ اقدام رخ داد به طوریکه با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید، مقادیر مصرف کم شد که براین اساس تولید متناسب با جذب باید اتفاق بیفتد. همچنین حذف ارز ترجیحی منجر به توقف خروج قاچاق می شود.

وی با بیان اینکه ماهانه به واردات ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن کالای اساسی نیاز داریم، افزود: بنابر آمار از ابتدای سال، ۳.۷ میلیون تن کالای اساسی نظیر گوشت، حبوبات، گندم، برنج، نهاده و شکر خام وارد شد که در مقایسه با سال قبل ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته است.

کلامی ادامه داد: با وجود تمامی مشکلات، بخش خصوصی تاکنون تامین کالا را انجام داده است، هرچند واردکنندگان در حاشیه زیان هستند که چنانچه حاکمیت تصمیم درستی در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات ارزی و خروج واردکنندگان از زیان اتخاذ نشود، استمرار روند تامین دچار چالش می شود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با اشاره به میزان واردات نهاده در سال های اخیر بیان کرد: طی چند سال اخیر برآورد نیاز سالانه کشور به ذرت حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن،کنجاله ۴.۳ میلیون تن و ۶.۵ میلیون تن جو است که ۳.۵ میلیون تن جو در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود. سال گذشته بدلیل خشکسالی تولید جو کاهش معناداری داشت، به همین خاطر در برخی مقاطع با کمبود جو روبرو بودیم.