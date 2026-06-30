باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بخش بزرگی از تولید کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و محصولات لبنی به نهاده های دامی وابسته است که این امر بیانگر آن است که تامین خوراک دام، طیور و آبزیان تضمینکننده امنیت غذایی در کشور است که خوشبختانه این مواد اولیه خوراک دام و طیور حتی در زمان جنگ و زیر آتش دشمن تامین شد به طوریکه نیازی به استفاده از حتی یک کیلو نهاده از ذخایر دولت نبود.
براساس آمارهای موجود امسال با حذف ارز ترجیحی برای واردات ۲۲ میلیون تن کالای اساسی برنامه ریزی شده که حدود ۱۸ میلیون تن از این میزان واردات به نهاده دامی اختصاص دارد که گردش سالانه ۸ میلیارد دلار است که بنابر سیاست پدافند عامل و مطابق با اسناد بالادستی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تنوعبخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی بهعنوان یک راهبرد کلیدی برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی و جلوگیری از تبدیل غذا به ابزار فشار سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است که در همین چارچوب، طی سالهای گذشته تلاش شده تا تامین اقلام اساسی از مسیرهای شمال و جنوب و مبادی مختلف تامین شود تا خللی در واردات ایجاد نشود.
طی روزهای اخیر ابهاماتی درباره موضوع واردات محصولات کشاورزی از شرکتهای آمریکایی مطرح شده و حتی عدهای بدون اطلاع دقیق از سازوکار تجارت جهانی غلات، این موضوع را دستاویزی برای حمله به تیم مذاکرهکننده قرار دادهاند. در حالیکه بررسی سوابق واردات کشور نشان میدهد خرید غلات و نهادههای دامی از شرکتهای بزرگ آمریکایی نه موضوعی جدید است و نه به دولت یا دوره خاصی محدود میشود، حتی واردات از برزیل و آرژانتین در دولت قبل هم همان واردات از آمریکا بوده که از محل این کشورها انجام شده است. اما با این وجود کارشناسان این صنعت که تمرکز بر یک منبع واحد برای تامین نهادههای دامی، بهویژه از کشوری با سابقه استفاده از ابزارهای مالی و تجاری برای اعمال فشار سیاسی، میتواند ریسک وابستگی را افزایش دهد و انعطافپذیری سیاست تامین غذا را کاهش دهد.
محمدرضا طلایی معاون بازرگانی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ مشکلی بابت نهادههای دامی وجود ندارد، گفت: اکنون دغدغه تولیدکنندگان فقط تولید است و نگران تامین نهاده نیستند.
وی از فراوانی عرضه انواع نهادههای دامی در سامانههای مربوطه خبر داد و گفت: امروز نهادههایی مانند ذرت و کنجاله با حداقل قیمت عرضه میشود و حتی عرضه این محصولات (با قیمتهای رایج) برای تجار ضرر دارد، اما به دلیل فضای رقابتی و فراوانی اقلام، عرضه انجام میشود.
طلایی ادامه داد: در سامانه بازارگاه سهمیه واحدهای تولیدی تا پایان تیر و در مواردی تا مردادماه بارگذاری شده و واحدهای تولیدی میتوانند نهاده مورد نیاز خود تا مرداد را هم امروز خریداری کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این شرایط باعث ایجاد آرامش در فضای تولید میشود تا تولیدکننده بتواند به موضوعاتی مانند افزایش ضریب تبدیل یا بالا بردن بهره وری بپردازد.
حذف ارز ترجیحی ابزاری موثر برای جلوگیری از قاچاق و شفافیت بازار
محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: با حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی ۲ اقدام رخ داد به طوریکه با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید، مقادیر مصرف کم شد که براین اساس تولید متناسب با جذب باید اتفاق بیفتد. همچنین حذف ارز ترجیحی منجر به توقف خروج قاچاق می شود.
وی با بیان اینکه ماهانه به واردات ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن کالای اساسی نیاز داریم، افزود: بنابر آمار از ابتدای سال، ۳.۷ میلیون تن کالای اساسی نظیر گوشت، حبوبات، گندم، برنج، نهاده و شکر خام وارد شد که در مقایسه با سال قبل ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته است.
کلامی ادامه داد: با وجود تمامی مشکلات، بخش خصوصی تاکنون تامین کالا را انجام داده است، هرچند واردکنندگان در حاشیه زیان هستند که چنانچه حاکمیت تصمیم درستی در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات ارزی و خروج واردکنندگان از زیان اتخاذ نشود، استمرار روند تامین دچار چالش می شود.
به گفته وی، امسال مجموع کالاهای اساسی وارداتی ۲۲ میلیون تن برآورد شده که ۱۸ میلیون تن آن مربوط به نهاده های دامی است.
کلامی با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر میزان واردات کالای ذرت از مبادی شمالی ۷۰ درصد و مبادی جنوبی ۳۰ درصد بوده است، افزود: ۶۰ تا ۶۵ درصد جو از مبادی شمال و مابقی مبادی جنوب تامین می شود. همچنین دانه سویا و کنجاله سویا بیش از ۹۰ درصد از جنوب کشور تامین می شود که با توجه به مخاطره جنگ ۱۲ روزه و رمضان، واردکنندگان برای آنکه اختلالی در تامین کالا وارد نشود، از مسیر شمال سویا و کنجاله سویا وارد کردند.
دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ادامه داد: بنابر حکم پدافند غیرعامل تنوع مبادی تامین را باید حفظ کنیم تا وابستگی از یک مبدا افزایش نیابد تا اتکا به یک مسیر ما را زمین گیر کند، بدین ترتیب با تنوع مبادی وارداتی بخش خصوصی با تمام توان اجازه نداد دولت از ذخایر استراتژیک در زمان جنگ استفاده کند.
فعال بخش خصوصی با اشاره به آخرین جزئیات واردات نهاده از آمریکا بیان کرد: مجموع تولید ذرت دنیا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن است که ۳۳ درصد این تولید در اختیار آمریکاست، همچنین در حوزه غلات ۴۳۲ میلیون تن آمریکا صادرات دارد که بخش اعظم آن به آمریکا انجام می شود، اما آنچه در تجارت بین الملل حائز اهمیت است مبادی تامین کالا به گونه ای عمل کند که این کالا چه کیفیتی دارد و با چه قیمتی تامین می شود.
مصرف ماهانه ۸۵۰ هزار تن ذرت و کنجاله سویا در صنعت طیور/ بازار نهاده دامی متعادل است
سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم، گفت: در حال حاضر بیش از نیاز ذرت و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه وجود دارد که مازاد عرضه در برابر تقاضا ناشی از کاهش استقبال مرغداران بدلیل مشکلات تامین نقدینگی منجر به تعادل بازار نهاده های دامی شده است.
به گفته وی، با توجه به موجودی نهاده در بنادر، اسکله، گمرکات و انبارها حداقل تا ۳ ماه آینده مشکلی در تامین نهاده نداریم.
طلاکش ادامه داد: دولت طی ۱۷ ماه اخیر بدهی خود را به واردکنندگان نهاده دامی پرداخت نکرده است که اگر هرچه سریع تر تمهیداتی در این خصوص اتخاذ نشود، تولیدکنندگان تاب آوری خود را از دست می دهند و از صحنه خارج خواهند شد.
دبیر فدراسیون طیور با اشاره به روند کاهشی قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار بیان کرد: آمارها حاکی از آن است که قیمت ذرت و کنجاله سویا نسبت به ماه قبل روند کاهشی داشته است.
وی نیاز ماهانه ذرت صنعت طیور را ۶۰۰ هزار تن و کنجاله سویا ۲۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: اکنون میزان توزیع نهاده بیش از نیاز کشور است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
با توجه به شرایط مطلوب تامین نهاده از مبادی های مختلف، طی روزهای اخیر با مطرح شدن نهاده از آمریکا انتقاداتی وارد شده است چراکه کارشناسان این صنعت معتقدند که واردات از مبادی مختلف باید صورت بگیرد چراکه وابستگی به یک محل، امنیت غذایی را دچار اختلال می کند.