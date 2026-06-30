باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط فعلی بازار و افت محسوس قیمت مرغ زنده درب واحد‌های پرورشی، گفت: اجرای به‌موقع سیاست خرید حمایتی به‌عنوان اهرم مؤثر برای جلوگیری از زیان مرغداران، تنظیم بازار و حفظ پایداری تولید در دستور کار فوری قرار گرفته است.

او با بیان اینکه این اقدام در راستای ابلاغیه دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه مرغداران گوشتی و انجمن کشتارگاه‌های صنعتی طیور استان صورت می‌پذیرد، افزود: سازوکار‌های عملیاتی برای تسریع در مراحل کشتار، انجماد و تحویل مرغ مازاد به مراکز تعیین‌شده، مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

نگهدار گفت: اتحادیه مرغداران استان با همکاری انجمن کشتارگاه‌های طیور، اقدامات لازم را برای تسریع در فرآیند کشتار و آماده‌سازی مرغ منجمد انجام خواهد داد و بر تسریع در فرآیند‌های اداری و رفع موانع اجرایی نیز تأکید ویژه شده است.

او افزود: با اجرای سریع و دقیق این طرح، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، آرامش و ثبات در بازار گوشت مرغ استان حفظ خواهد شد.