باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر با تشریح جزئیات عملکرد کشاورزان در سال زراعی جاری، گفت: در سالی که گذشت، مجموعاً ۳۵ هکتار از اراضی مستعد این شهرستان به زیر کشت کلزا اختصاص یافت که نتیجه آن برداشت و تولید ۵۲.۵ تن دانه روغنی باکیفیت بوده است.
او با اشاره به اهمیت انتخاب ارقام متناسب با شرایط اقلیمی مازندران، افزود: بهرهبرداران این شهرستان با بهرهگیری از ارقام پرمحصول و سازگار مانند «هایولا ۵۰» و «ظفر»، توانستند عملکرد میانگین یکهزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار را به ثبت برسانند. انتخاب این ارقام نقش مستقیمی در پایداری تولید و افزایش بهرهوری در واحد سطح داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر در ادامه به حمایتهای دولت از کشاورزان اشاره کرد و گفت: بهمنظور حمایت از تداوم تولید و افزایش انگیزه تولیدکنندگان، کلزای برداشتشده از ۴۵ بهرهبردار فعال در این حوزه، با قیمت خرید تضمینی ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری و به مراکز ذیربط تحویل داده شده است.
کشت کلزا بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین روغن خوراکی مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات، در سیاستهای کلان کشاورزی جایگاه ویژهای دارد. چرخش زراعی با کلزا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش مؤثری در حاصلخیزی خاک و کاهش آفات مزارع برای کشتهای بعدی (بهویژه برنج) ایفا میکند.