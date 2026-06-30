باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد استان، بر ضرورت حمایت وزارت جهاد کشاورزی از طرحهای توسعهای و تسریع در رفع چالشهای موجود تأکید کرد.
وی با ارائه درخواستهای تخصصی در حوزههای مختلف، خواستار تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه سامانههای نوین آبیاری، اجرای پروژههای تأمین و انتقال آب و حمایت از اجرای طرحهای زیربنایی بخش کشاورزی شد.
مردانی همچنین بر ضرورت تقویت ذخایر کالاهای اساسی، تأمین نهادههای مورد نیاز بخش دام و طیور، حمایت از امنیت غذایی و پشتیبانی از تولیدکنندگان استان تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین بهموقع این اقلام شد.
استاندار تقویت ساختار اداری و سازمانی جهاد کشاورزی استان، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیز امکانات و ناوگان عملیاتی، رفع موانع پیشروی اجرای پروژههای کشاورزی و بازنگری در برخی هزینههای تحمیلشده به طرحهای عمرانی این بخش را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بازگشت بخشی از منابع حاصل از اجرای قوانین حوزه امور اراضی به استان با هدف توسعه زیرساختهای کشاورزی، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز ضمن استقبال از درخواستهای مطرحشده، بر بررسی کارشناسی موضوعات و پیگیری آنها در چارچوب ظرفیتهای قانونی و اعتباری وزارتخانه تأکید کرد.
این دیدار در راستای پیگیری مستمر مطالبات چهارمحال و بختیاری از دستگاههای ملی و با هدف حمایت از تولید، تقویت امنیت غذایی، توسعه زیرساختهای کشاورزی و شتاببخشی به روند توسعه استان برگزار شد.