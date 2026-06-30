باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در گفتگوبا خبرنگار ما گفت: اجرای طرحهای بزرگ تأمین، انتقال و مدیریت منابع آب در استان لرستان با شتاب قابل توجهی ادامه دارد؛ بهگونهای که شرکت آب منطقهای لرستان با اجرای مجموعهای از پروژههای زیرساختی و راهبردی، سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را به نقطه عطفی در توسعه منابع آب استان تبدیل کرده است.
وی افزود: افتتاح دو سد مهم، پیشرفت پروژههای آبرسانی شهری، توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی، اجرای ایستگاههای پمپاژ و انجام دهها طرح مطالعاتی، بخشی از برنامههایی است که با هدف افزایش امنیت آبی، توسعه کشاورزی، تقویت زیرساختهای اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حال اجراست.
کاکاوند اعلام کرد این پروژهها در راستای تحقق سیاستهای کلان مدیریت پایدار منابع آب، افزایش بهرهوری، مقابله با تنشهای آبی و استفاده بهینه از ظرفیتهای طبیعی استان برنامهریزی شده و با سرعت مناسبی در حال پیشرفت هستند.
افتتاح دو سد؛ گامی مهم در مدیریت منابع آب استان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان بیان کرد: افتتاح دو سد مهم در لرستان از مهمترین دستاوردهای بخش آب استان طی این دوره به شمار میرود؛ پروژههایی که علاوه بر افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب، نقش مهمی در کنترل روانآبها، کاهش خسارات ناشی از سیلاب، تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و ایجاد پایداری بیشتر در مدیریت منابع آب ایفا خواهند کرد.
وی افزود: بهرهبرداری از این سدها میتواند علاوه بر افزایش ضریب امنیت آبی استان، زمینه اجرای طرحهای توسعهای در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و حتی اشتغالزایی را فراهم کند.
پروژه آبرسانی بروجرد؛ گامی بلند برای تأمین پایدار آب شرب
کاکاوند اظهار کرد: در حوزه تأمین آب شرب نیز پروژه آبرسانی به شهر بروجرد با ۴۵.۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. این طرح یکی از مهمترین پروژههای تأمین آب شرب استان محسوب میشود و با تکمیل آن، ظرفیت انتقال و توزیع آب افزایش یافته و بخش قابل توجهی از نیاز آبی شهر بروجرد در سالهای آینده بهصورت پایدار تأمین خواهد شد.
وی گفت: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش تنشهای آبی، موجب افزایش کیفیت خدماترسانی، کاهش افت فشار شبکه و ارتقای تابآوری تأسیسات آبرسانی در شرایط خشکسالی خواهد شد.
ایستگاههای پمپاژ؛ موتور محرک توسعه کشاورزی لرستان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت:همزمان با اجرای پروژههای تأمین آب، عملیات اجرایی چندین ایستگاه پمپاژ نیز با سرعت مطلوب ادامه دارد. ایستگاههای پمپاژ جایدر، نیله، اسماعیلآباد، اشیان و چممهر از جمله طرحهایی هستند که پس از بهرهبرداری، نقش مهمی در انتقال مطمئن آب به اراضی کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری و توسعه سطح زیر کشت ایفا خواهند کرد.
وی گفت: بهرهبرداری از این پروژهها میتواند ضمن کاهش هدررفت آب، زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهبود درآمد بهرهبرداران و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان را نیز فراهم سازد.
۳۶ طرح مطالعاتی؛ برنامهریزی علمی برای آینده منابع آب
کاکاوند تاکید کرد: در کنار پروژههای اجرایی، فعالیتهای مطالعاتی نیز با جدیت دنبال میشود. هماکنون ۳۶ طرح مطالعاتی در استان لرستان در دست اجراست که از این تعداد ۲۰ طرح در حوضه آبریز کارون و ۱۶ طرح در حوضه آبریز کرخه قرار دارند.
این مطالعات با هدف شناسایی ظرفیتهای جدید منابع آب، مدیریت بهینه منابع سطحی و زیرزمینی، بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، کاهش مخاطرات خشکسالی و سیلاب و همچنین تدوین برنامههای توسعهای آینده انجام میشود و نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلان بخش آب استان خواهد داشت.
شرکت آب منطقهای لرستان تأکید کرده است با تکمیل پروژههای در دست اجرا، ظرفیت ذخیره و مدیریت منابع آب استان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. همچنین توسعه شبکههای انتقال آب، تکمیل ایستگاههای پمپاژ و بهرهبرداری از سدها، زمینه رشد بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع آب، توسعه سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، اجرای این طرحها موجب افزایش تابآوری استان در برابر خشکسالی، کاهش تنشهای آبی، بهبود شرایط زیستمحیطی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط کنونی، یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت منابع آب کشور به شمار میرود.
برنامههای شرکت آب منطقهای لرستان نشان میدهد توسعه زیرساختهای آبی استان با رویکردی بلندمدت و مبتنی بر مدیریت علمی منابع آب دنبال میشود. تداوم اجرای این پروژهها، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز، بستر لازم برای اجرای طرحهای بزرگتر در سالهای آینده را نیز فراهم خواهد کرد و میتواند لرستان را به یکی از استانهای پیشرو در مدیریت پایدار منابع آب و توسعه زیرساختهای آبی کشور تبدیل کند.