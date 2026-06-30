نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد که با افزایش تحریکات، درگیری مستقیم اروپا با روسیه ممکن است پیش از سال ۲۰۳۰ اتفاق بیافتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا، هشدار داد که خطر درگیری مستقیم اروپا با روسیه می‌تواند قبل از سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.

پولیانسکی در پاسخ به سوال خبرگزاری نووستی مبنی بر اینکه آیا تحرکات اروپایی‌ها برای آمادگی برای جنگ با روسیه تا سال ۲۰۳۰ منعکس‌کننده یک سناریوی واقعی است یا صرفا وسیله‌ای برای افزایش هزینه‌های نظامی، گفت: «مشکل همچنین این است که آستانه تحریکات احتمالی، که می‌تواند اروپا را خیلی زودتر به جنگ بکشاند، صرف نظر از اینکه کسی آن را بخواهد یا نه، در حال کاهش است.»

اظهارات پولیانسکی در زمانی مطرح می‌شود که هشدار‌های روسیه در مورد احتمال رویارویی نظامی مستقیم در سال‌های آینده رو به افزایش بوده است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مقاله‌ای با عنوان «اوکراین، اروپا و امنیت جهانی» که در مجله «اینترنشنال لایف» منتشر شد، نوشت که اروپا می‌خواهد به هر طریقی برای خود زمان بخرد تا تا سال ۲۰۳۰ به «آمادگی رزمی» برای درگیری با روسیه دست یابد.

این در حالی است که حضور نظامی روسیه در اوکراین ادامه دارد و کشور‌های ناتو به طور فعال‌تری در تسلیح و هدایت نیرو‌های کی‌یف برای حمله به تاسیسات غیرنظامی در عمق خاک روسیه مشارکت می‌کنند.

منبع: آر تی