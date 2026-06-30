رهبر مخالفان ونزوئلا علام کرد برای کمک به عواقب زلزله‌های ویرانگر هفته گذشته «خیلی زود» به کشورش بازخواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفان ونزوئلا، روز دوشنبه اعلام کرد که برای کمک به عواقب فاجعه‌بار دو زلزله ویرانگر که هفته گذشته این کشور را لرزاند، «خیلی زود» به کشورش بازخواهد گشت.

ماچادو در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت که زمان آن فرا رسیده و وظیفه او ایستادن در کنار مردمش است. وی تأکید کرد که در شرایط کنونی باید اختلافات سیاسی را کنار گذاشت و اولویت نجات غیرنظامیان گرفتار در زیر آوار و تسلی خاطر به هزاران آواره است. ماچادو دولت دلسی رودریگز، سرپرست ریاست‌جمهوری، را به بستن حریم هوایی برای جلوگیری از ورود او متهم کرد و گفت که در پاناما به سر می‌برد.

ماچادو همچنین اعلام کرد که هزاران ونزوئلایی در داخل و خارج از کشور تلاش کرده‌اند برای کمک به قربانیان زلزله بسیج شوند، اما مقامات با اعمال محدودیت‌هایی، مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه و پرسنل تخصصی شده‌اند. وی گفت که کاراکاس می‌خواهد ورود هموطنانی را که می‌خواهند کمک کنند، مسدود کند و همچنین تلاش‌های تیم‌های نجات بین‌المللی را که در فرودگاه‌ها سرگردان شده‌اند، مسدود کرده است.

اظهارات رهبر مخالفان در حالی مطرح می‌شود که تیم‌های بین‌المللی جستجو و نجات شهری وارد مرحله حساسی برای یافتن بازماندگان شده‌اند. تا روز شنبه، گزارش‌های رسمی شمار کشته‌شدگان را بیش از ۱۷۱۹ نفر و ده‌ها هزار نفر را مفقود اعلام کردند.

ماچادو از ماه دسامبر که برای دریافت جایزه صلح نوبل به اسلو سفر کرد، در خارج از کشور به سر می‌برد. پس از عملیات ژانویه که در آن نیروهای آمریکایی نیکلاس مادورو را دستگیر کردند، ماچادو قصد داشت برای ایفای نقش داخلی بازگردد، اما به گفته منابع، ترامپ و مارکو روبیو به دلیل شرایط امنیتی متغیر در محل، به او توصیه کردند که این کار را انجام ندهد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رهبر مخالفان ونزوئلا ، زلزله
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