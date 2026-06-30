مراکش پس از ۱۲۰ دقیقه نبرد نفس‌گیر برابر هلند، در ضربات پنالتی به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه دیدار‌های مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های هلند و مراکش در یکی از نزدیک‌ترین مسابقات این مرحله به مصاف هم رفتند؛ دیداری که در نهایت با برتری مراکش در ضربات پنالتی به پایان رسید.

دو تیم در طول ۹۰ دقیقه بازی، نمایش کاملاً پایاپایی ارائه کردند و موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. با وجود این، نخستین گل مسابقه در دقیقه ۷۲ توسط کودی خاکپو برای هلند به ثمر رسید و لاله‌های نارنجی را در آستانه صعود قرار داد.

در حالی که به نظر می‌رسید هلند پیروز میدان خواهد شد، مراکش در دقیقه ۹۰ توسط عیسی دیوپ گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در ۳۰ دقیقه وقت‌های اضافه نیز تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری بی‌نتیجه ماند و سرنوشت مسابقه به ضربات پنالتی سپرده شد.

در ضربات پنالتی، مراکش عملکرد بهتری داشت و با غلبه بر هلند، یکی دیگر از شگفتی‌های مرحله حذفی را رقم زد و جواز حضور در مرحله بعدی را به دست آورد؛ در حالی که هلند با وجود نمایش قابل قبول، از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. 

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برچسب ها: هلند ، مراکش
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