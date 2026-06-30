مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از تعطیلی ادارات شهرستان کرمان و بخش‌های تابعه در روز ۹ تیرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمان اعلام کرد: در پی تداوم افزایش شاخص آلایندگی هوا، ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرمان در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه تعطیل هستند.

  اداره‌کل مدیریت بحران استان اعلام کرد: با توجه به افزایش شاخص آلایندگی هوا و به منظور حفظ سلامت شهروندان، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرمان و بخش‌‌های تابعه در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه تعطیل هستند.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، درمانی، نظامی و انتظامی از این مصوبه مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد. 

منبع: استانداری کرمان

برچسب ها: ادارات ، تعطیلی
خبرهای مرتبط
هشدار مدیریت بحران استان کرمان در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی
آغاز به کار ادارات استان کرمان در روز ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعطیلی ادارات شهرستان کرمان و بخش‌های تابعه
سند راهبردی تحول فرش دستباف تا ۲ هفته آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود
آخرین اخبار
سند راهبردی تحول فرش دستباف تا ۲ هفته آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود
تعطیلی ادارات شهرستان کرمان و بخش‌های تابعه
دریادار دوم «محمد اکبرزاده» طی سانحه رانندگی درگذشت
هشدار مدیریت بحران استان کرمان در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی
اولین مرکز ثابت حرفه‌آموزی زندانیان کشور در کرمان / دفاع دانشجوی دکترا در زندان