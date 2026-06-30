باشگاه خبرنگاران جوان- اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمان اعلام کرد: در پی تداوم افزایش شاخص آلایندگی هوا، ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرمان در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه تعطیل هستند.

اداره‌کل مدیریت بحران استان اعلام کرد: با توجه به افزایش شاخص آلایندگی هوا و به منظور حفظ سلامت شهروندان، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرمان و بخش‌‌های تابعه در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه تعطیل هستند.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، درمانی، نظامی و انتظامی از این مصوبه مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

منبع: استانداری کرمان