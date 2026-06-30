باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حسن شیخی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در نشست کمیسیون ماده ۲۱ طرحهای غیرکشاورزی استان، ۵۴ فقره پرونده مربوط به طرحهای مختلف سرمایهگذاری و خدماتی مورد بررسی، تصویب و تعیین تکلیف قرار گرفت که از این تعداد، ۱۶ فقره واگذاری اولیه با مساحت ۱۴۴ هکتار به تصویب رسید.
در این نشست، ۳۰ طرح مختلف شامل نیروگاه خورشیدی، زمین فوتبال، باشگاه سوارکاری، طرح فناوران بن، تأسیسات آب آشامیدنی، واحد تولید بتن سیال معمولی، آسفالت، واحدهای دانهبندی شن و ماسه، تولید تیرچه بلوک، استخر ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ آب، کارگاه آهنگری، باتریسازی، تراشکاری، نقاشی اتومبیل، لوازم یدکی و مکانیکی و سایر طرحهای خدماتی و تولیدی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در جریان این جلسه، مجموعاً ۵۴ فقره پرونده در دستور کار کمیسیون قرار داشت که پس از بررسیهای فنی، حقوقی و کارشناسی، تعیین تکلیف شدند. همچنین ۱۶ فقره واگذاری اولیه با مجموع مساحت ۱۴۴ هکتار به تصویب رسید و درباره تمدید قراردادهای اجاره، اصلاح و تکمیل پروندهها و ارجاع برخی درخواستها به دستگاههای اجرایی ذیربط نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
هدف از برگزاری این جلسات، تسهیل و تسریع در روند اجرای طرحهای سرمایهگذاری، حمایت از تولید، توسعه زیرساختهای خدماتی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و در عین حال صیانت از اراضی کشاورزی و باغی استان عنوان شده است.
کمیسیون ماده ۲۱ یکی از مراجع قانونی بررسی درخواستهای اجرای طرحهای غیرکشاورزی در اراضی زراعی و باغی است که با رعایت ضوابط قانونی، ضمن حفظ کاربری اراضی کشاورزی، زمینه توسعه متوازن، جذب سرمایهگذاری و اجرای طرحهای اولویتدار را در استان فراهم میکند.