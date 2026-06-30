باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا غلامی با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع آقای شهید ایران گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته در سطح استان و درخواست‌های مکرر مردمی جهت برگزاری مراسم گرامیداشت قائد شهید امت، برنامه‌های ویژه‌ای با شعار "بایدبرخاست" از روز شنبه ۱۳ تیرماه به مدت یک هفته در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی تاکید بر مردم‌پایه بوده کلیه برنامه ها، مراسمات برنامه ریزی شده در مرکز استان را به شرح ذیل اعلام‌نمود:

- شنبه ۱۳تیرماه ساعت۸ صبح

مراسم سوگواری در محوطه استانداری با میزبانی آموزش و پرورش، دانشگاهیان و فرهنگیان

- یکشنبه ۱۴تیرماه ساعت ۹/۳۰

حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد با محوریت نماینده مکرم ولی فقیه در استان و مسئولیت حوزه علمیه برادران

دوشنبه ۱۵تیرماه ساعت ۸صبح

مراسم عزاداری در محوطه استانداری با میزبانی استانداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سپس دسته روی به سمت میدان شهدا، خیابان شهدا تا مقابل مسجد جوادالائمه (ع)

- سه شنبه ۱۶تیرماه ساعت ۹صبح

اجتماع بزرگ بانوان در حسینیه ثارالله با محوریت امور بانوان استانداری و بسیج خواهران سپاه

- چهارشنبه ۱۷تیرماه ساعت۹صبح

اجتماع عشایر و روستائیان در حسینیه ثارالله با محوریت بسیج عشایر سپاه، جهاد کشاورزی و امور عشایری

- پنجشنبه ۱۸تیرماه ساعت ۷/۳۰

مراسم سوگواری عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در گلزار شهدای خرم‌آباد با مسئولیت سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی

- جمعه ۱۹تیرماه ساعت ۱۰ صبح

مراسم سوگواری در مصلای الغدیر با میزبانی نماینده مکرم ولی فقیه در استان و ستاد برگزاری نماز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم

- یکشنبه ۲۱تیرماه ساعت ۹ صبح

مراسم عمومی همزمان با سومین روز تدفین آقای شهید ایران در مصلای الغدیر خرم‌آباد با حضور اقشار مختلف مردم

منبع: تبلیغات اسلامی لرستان