باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

تعداد کشته‌شدگان زلزله قدرتمند ونزوئلا به ۱۷۱۹ نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت پنج روز از دو زمین‌لرزه پیاپی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری در ونزوئلا، آمار رسمی تلفات به ۱۷۱۹ کشته و ۵۰۳۴ زخمی افزایش یافته است.

به گفته رئیس مجلس ملی ونزوئلا، ۶۱۱ پس‌لرزه در این کشور به ثبت رسیده است.

مطالب مرتبط
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
young journalists club

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
young journalists club

زمین لرزه غرب ترکیه را لرزاند + فیلم

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
young journalists club

تصاویری از وقوع زمین لرزه شدید در ژاپن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۵۸۰
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۵۷۲

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۱۳

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۲۷

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم
۲۹۴

آماده‌باش کامل ۶ هزار آتش‌نشان برای مراسم روزهای آینده در تهران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha