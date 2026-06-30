تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u067e\u0646\u062c \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u067e\u06cc \u06f7.\u06f2 \u0648 \u06f7.\u06f5 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627\u060c \u0622\u0645\u0627\u0631 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0628\u0647 \u06f1\u06f7\u06f1\u06f9 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f3\u06f4 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0645\u0644\u06cc \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627\u060c \u06f6\u06f1\u06f1 \u067e\u0633\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n