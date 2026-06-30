باشگاه خبرنگاران جوان- کلودیا شینباوم رئیسجمهور مکزیک، با اشاره به استقبال گرم و صمیمانه مردم این کشور از تیم ملی فوتبال ایران در جریان رقابتهای جام جهانی، تأکید کرد که این استقبال، اقدامی کاملاً مردمی و برخاسته از فرهنگ مهماننوازی مکزیکیها بوده و هیچ ارتباطی با روابط سیاسی میان دولتها نداشته است.
وی با اشاره به حضور خودجوش مردم تیخوانا و اجرای موسیقی سنتی ماریاچی برای استقبال از اعضای تیم ملی ایران، این رفتار را نمادی از محبت، همدلی، انساندوستی و مهماننوازی مردم مکزیک توصیف کرد.
رئیسجمهور مکزیک همچنین گفت یکی از مهمترین ویژگیهای سیاست خارجی این کشور، تأکید بر روابط میان ملتهاست؛ رویکردی که به گفته او، ریشه در «دکترین استرادا» دارد؛ اصلی در سیاست خارجی مکزیک که بر احترام متقابل به کشورها و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها استوار است.
او افزود ارزشهای مردم مکزیک از فرهنگهای بومی این سرزمین سرچشمه میگیرد؛ فرهنگی که روحیه جمعگرایی، همبستگی و اهمیت جامعه را بر فردگرایی مقدم میداند و همین ویژگیها در رفتار مردم با میهمانان خارجی نیز بهخوبی نمایان است.
رئیسجمهور مکزیک در ادامه با اشاره به شور و اشتیاق مردم این کشور نسبت به فوتبال اظهار داشت که حتی بسیاری از شهروندانی که امکان خرید بلیت مسابقات را ندارند، با حضور در کنار نمایشگرهای عمومی، بازیها را دنبال میکنند و همان شور، هیجان و شادی را تجربه میکنند.
وی در پایان از مردم مکزیک خواست به هویت و فرهنگ خود افتخار کنند و تأکید کرد که روحیه همبستگی، شادی، محبت و انساندوستی، از ویژگیهای منحصربهفرد مردم این کشور است.