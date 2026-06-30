توسعه باغات با جذب ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات در اردل

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - وحید طهماسبی ضمن قدردانی از همراهی بهرهبرداران، کشاورزان و مردم شهرستان اظهار کرد: با اجرای طرحهای متعدد عمرانی، زیربنایی، تولیدی و حمایتی، گامهای مؤثری در راستای توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری برداشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آب و خاک افزود: ۱۶ پروژه احداث و بازسازی کانالهای کشاورزی به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان اجرا شد که نقش مهمی در بهبود انتقال آب، کاهش هدررفت منابع آبی و افزایش راندمان آبیاری اراضی کشاورزی داشته است.
طهماسبی ادامه داد: همچنین مجوزهای پنج طرح تأمین و انتقال آب در سطح یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اخذ شد که خوشبختانه طرحهای کریمآباد، سرمچ و زرمیتان موفق به دریافت ردیف اعتباری شدند و زمینه اجرای این پروژههای مهم فراهم شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل با اشاره به نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه کشاورزی بیان کرد: با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، اجرای طرح تأمین و انتقال آب به اراضی کشاورزی ممسنی در سطح ۳۲۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت. همچنین قرارداد اجرای طرح کاوند در سطح ۸۰ هکتار با سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی منعقد شد.
وی در ادامه به اقدامات شاخص حوزه امور اراضی اشاره کرد و گفت: شهرستان اردل نخستین شهرستان استان بود که رفع تداخلات اراضی را در ۸۳ پلاک به سرانجام رساند و با تعیین تکلیف این پلاکها، چهار هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به نفع مردم آزادسازی شد.
طهماسبی افزود: با توجه به عملکرد موفق شهرستان، اردل به عنوان شهرستان پایلوت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد اراضی کشاورزی انتخاب شده است و در مرحله نخست، حدود دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت پلاکمحور تعیین تکلیف و برای صدور اسناد رسمی اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیتهای حوزه آموزش و ترویج خاطرنشان کرد: شهرستان اردل نخستین شهرستان کشور است که موفق به ثبت اتاق اصناف کشاورزی و تشکیل اتحادیههای مربوطه شده است. همچنین طی سال گذشته ۸۰ کارگاه و کلاس آموزشی با مشارکت بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفرروز برای بهرهبرداران بخش کشاورزی برگزار شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل در تشریح اقدامات حوزه باغبانی گفت: سطح زیرکشت گیاهان دارویی از سه هکتار به ۱۰ هکتار افزایش یافت، سطح گلخانههای شهرستان از چهار هکتار به هشت هکتار رسید و توسعه باغات در ۵۳ هکتار از اراضی دیم نیز اجرایی شد
وی افزود: در حوزه مکانیزاسیون نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت مورد نیاز ماشینآلات کشاورزی توزیع شد و ضریب مکانیزاسیون شهرستان از ۱.۳ به ۱.۶۵ اسب بخار در هکتار افزایش یافت که نشاندهنده روند رو به رشد تجهیز بخش کشاورزی به ماشینآلات نوین است
طهماسبی با اشاره به اقدامات حوزه زراعت اظهار کرد: بیش از دو هزار تن انواع کودهای شیمیایی میان کشاورزان توزیع شد و طرح جهش تولید در دیمزارها نیز در سطح ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به اجرا درآمد
وی در حوزه حفظ نباتات نیز گفت: پایش آفات، بهویژه سن گندم و علفهای هرز، در ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی انجام شد و نظارت مستمر بر فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی و گلخانههای فعال شهرستان نیز در طول سال ادامه داشت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل درباره اقدامات حوزه دام افزود: در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ تن انواع خوراک دام جذب و میان دامداران توزیع شد، طرح ارتقای راندمان گلههای روستایی برای یک هزار و ۲۰۰ رأس دام اجرا شد و در ۲۳ واحد مرغداری فعال شهرستان نیز بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجهریزی انجام گرفت
وی در ادامه به اقدامات حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ تن انواع کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازاری در سطح شهرستان توزیع شد و بالغ بر ۸۵۰ مورد بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی انجام گرفت
طهماسبی در پایان با اشاره به حمایتهای مالی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اظهار کرد: طی سال گذشته برای ۵۰ طرح مشاغل خانگی، ۱۵۳ طرح پرواربندی، ۲۳ طرح از محل خط اعتباری مکانیزاسیون و ۳۰ طرح از محل تبصره ۱۸ پرونده تشکیل و در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شد که تاکنون بیش از نیمی از این اعتبارات جذب و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.