باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوانپاکمنش - نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، از پیگیری جذب سرمایهگذاران بزرگ برای جلوگیری از خامفروشی و ایجاد اشتغال در استان لرستان خبر داد و گفت: برنامههایی برای راهاندازی صنایع فرآوری انجیر، احداث سردخانه، پالایشگاه، توسعه دامداری و تکمیل پروژههای زیربنایی در دست اجراست.
کاظمی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی لرستان اظهار کرد: لرستان به دلیل تنوع اقلیمی، یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی کشور است، اما سالهاست که به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری، بخش زیادی از محصولات استان به صورت خام عرضه میشود و کشاورزان از ارزش افزوده واقعی تولیدات خود بیبهره ماندهاند.
وی با بیان اینکه محصولاتی مانند انجیر به دلیل فسادپذیری بالا نیازمند صنایع فرآوری هستند، افزود: نبود این صنایع موجب از بین رفتن زحمات یکساله کشاورزان میشود. به همین دلیل، جذب سرمایهگذاران برای احداث کارخانههای فرآوری و صنایع تبدیلی را بهطور جدی دنبال میکنیم.
نماینده مردم پلدختر و معمولان از امضای تفاهمنامه با صندوق بازنشستگی کشور برای سرمایهگذاری در حوزه فرآوری انجیر خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات کشاورزی، افزایش درآمد باغداران و جلوگیری از خامفروشی است.
مهار تنها ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب روانآب
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منابع آبی لرستان اظهار داشت: استان لرستان چهارمین استان پرآب کشور است و سالانه حدود ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب روانآب از استان خارج میشود، اما کمتر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن مهار میشود؛ آماری که نشاندهنده عقبماندگی جدی در توسعه زیرساختهای آبی است.
وی ادامه داد: تکمیل سدهای در دست مطالعه و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب میتواند علاوه بر توسعه کشاورزی آبی، از خسارات سیلاب جلوگیری کرده، سفرههای آب زیرزمینی را تقویت و مشکل آب شرب بسیاری از شهرها و روستاهای استان را برطرف کند.
توسعه اقتصادی بدون سرمایهگذار ممکن نیست
نماینده مردم پلدختر و معمولان با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران گفت: امروز دولت بهصورت مستقیم در صنایع سرمایهگذاری نمیکند و این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی است؛ بنابراین باید با تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری، زمینه حضور سرمایهگذاران در لرستان را فراهم کنیم.
وی افزود: مدیران، فرمانداران، کارشناسان و همه دستگاههای اجرایی باید با نگاه حمایتی، مسیر سرمایهگذاری را هموار کنند، زیرا سرمایهگذار زمانی در یک استان ماندگار میشود که احساس امنیت، همکاری و حمایت کند.
کاظمی با اشاره به عقبماندگی تاریخی استان در حوزه توسعه زیرساختها گفت: در دهههای گذشته، در حق لرستان بهویژه در حوزه آب، صنعت و زیرساختها بیعدالتی شده است. استانی که منابع آب، نفت، گاز و معادن فراوان دارد، باید سهم عادلانهای از سرمایهگذاریهای ملی دریافت کند.
وی تأکید کرد: توزیع منابع باید بر اساس شاخصهای علمی، ظرفیتهای سرزمینی و منابع طبیعی انجام شود تا شکاف توسعهای میان استانها کاهش یابد.
اشتغال؛ مطالبه اصلی مردم
نماینده مردم پلدختر و معمولان بیکاری را مهمترین دغدغه جوانان لرستان دانست و گفت: ایجاد اشتغال وظیفه دولت است، اما مجلس نیز با پیگیری پروژههای بزرگ و رفع موانع قانونی در این مسیر نقشآفرینی میکند.
وی از پیگیری اجرای پالایشگاه ۲۰ هزار بشکهای، کارخانه آهک هیدراته، دامداری صنعتی دو هزار رأسی و پروژههای صنایع تبدیلی بهعنوان مهمترین طرحهای اشتغالزای حوزه انتخابیه خود نام برد و اظهار امیدواری کرد با اجرای این پروژهها، فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای جوانان استان ایجاد شود.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: لرستان از ظرفیتهای گستردهای در حوزه کشاورزی، معادن، نفت، گاز و گردشگری برخوردار است و با جذب سرمایهگذاری و تکمیل زیرساختها میتوان زمینه جهش اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در استان را فراهم کرد.