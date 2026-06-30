باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو از طرح افزایش ظرفیت مخازن ذخایر استراتژیک سوخت گازوئیل نیروگاهها خبر داد و گفت: با این برنامهریزی، ظرفیت ذخیرهسازی سوخت گازوئیل نیروگاهها با افزودن ۴۰۰ میلیون لیتر، به رقم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر خواهد رسید.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: در راستای تضمین پایداری شبکه برق در فصل سرما و با هدف آمادگی و کمک به تامین برق در دورهی سرد سال، ظرفیت مخازن ذخیرهسازی سوخت (گازوئیل) نیروگاهها در سراسر کشور افزایش مییابد.
رجبی مشهدی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ظرفیت فعلی ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاهها که بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر است، با افزودن ۴۰۰ میلیون لیتر ظرفیت جدید، به سطح ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر خواهد رسید. این افزایش ۱۰ درصدی در ظرفیت ذخیرهسازی، با هدف کمک به تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی در دورهی سرد سال و مقابله با ناترازی گاز در زمستان در زنجیره تأمین سوخت طی فصل زمستان صورت میگیرد.