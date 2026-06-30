باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمدرضا خسروی با اشاره به برنامههای راهبردی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، اظهار کرد: حرکت به سمت ایجاد شبکهای هوشمند، پایدار و پاسخگو با هدف ارائه خدمات سریعتر و مطلوبتر به شهروندان در دستور کار قرار دارد و توسعه زیرساختها، مدیریت مصرف انرژی، بهرهگیری از انرژیهای پاک و افزایش تابآوری شبکه در شرایط بحرانی از مهمترین برنامههای این مجموعه به شمار میرود.
او افزود: چشمانداز ترسیمشده برای شرکت با عنوان «پیشسوی تعالی با شبکه هوشمند، خدمات پیشرو و شهر پایدار» تدوین شده و راهبردهای اجرایی نیز بر پایه سه محور خدمتگزاری، حفاظت از محیط زیست و ارزشآفرینی برای سازمان و شهر فرهنگی و تاریخی شیراز طراحی شده است.
خسروی با تأکید بر نقش رسانهها در تحقق این اهداف گفت: رسانهها همکاران راهبردی صنعت برق هستند و اطلاعرسانی دقیق، فرهنگسازی در حوزه مصرف بهینه انرژی و انعکاس مطالبات مردم، نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامههای این بخش دارد.
او در تشریح برنامههای مدیریت مصرف برق خاطرنشان کرد: «۱۴ مگاپروژه عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵» از سوی وزارت نیرو به تمامی شرکتهای برق منطقهای و توزیع کشور ابلاغ شده و ابعاد مختلف فنی، فرهنگی و اجتماعی را در بر میگیرد تا کشور بتواند با کمترین چالش از فصل گرم سال عبور کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی بیان کرد: کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی طی سالهای گذشته و رشد مصرف، موجب ایجاد ناترازی در این بخش شده است و عبور از این شرایط نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه از جمله بخشهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی است.
خسروی همچنین از اجرای طرح «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق خبر داد و گفت: مقابله با استفادههای غیرمجاز از برق، شناسایی انشعابات غیرقانونی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز از محورهای اصلی این طرح است که با همکاری واحدهای نظارتی و بازرسی دنبال میشود.
او ادامه داد: بخشی از مصرف غیرضروری برق نیز به استفاده از تجهیزات روشنایی و تبلیغاتی پرشمار در برخی واحدهای تجاری بازمیگردد که علاوه بر اقدامات نظارتی، نیازمند فرهنگسازی و اصلاح نگرش عمومی نسبت به مصرف انرژی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از اجرای پویش ملی «۲۵ درجه» نیز یاد کرد و افزود: این پویش با هدف جلب مشارکت مردم در تنظیم دمای وسایل سرمایشی اجرا میشود و نقش مهمی در کاهش مصرف برق در فصل تابستان دارد.
خسروی با اشاره به سهم بالای وسایل سرمایشی در مصرف برق کشور گفت: از حدود ۸۰ هزار مگاوات مصرف برق کشور، نزدیک به ۳۵ هزار مگاوات مربوط به تجهیزات سرمایشی است و کاهش حتی بخشی از این مصرف میتواند تأثیر چشمگیری در رفع ناترازی برق داشته باشد.
او تصریح کرد: رعایت دمای ۲۵ درجه در وسایل سرمایشی، علاوه بر حفظ آسایش نسبی شهروندان، میتواند هزاران مگاوات از بار مصرفی شبکه را کاهش دهد و زمینه تأمین پایدار برق برای همه مشترکان را فراهم کند.
خسروی همچنین از اجرای طرح «صبا» در حوزه آموزش و فرهنگسازی خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت دانشآموزان، کودکان و خانوادهها طراحی شده تا فرهنگ بهرهوری و مصرف صحیح انرژی از سنین پایین در جامعه نهادینه شود.
او با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از بدمصرفی و استفاده از تجهیزات کمبازده است و همکاری مردم، رسانهها و نهادهای مختلف میتواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ مصرف و کاهش فشار بر شبکه برق ایفا کند.
خسروی با تشریح وضعیت مدیریت مصرف برق در کشور، گفت: در صنعت برق موضوع اصلی، ایجاد تعادل میان تولید و مصرف است و هر زمان میزان مصرف از ظرفیت تولید پیشی بگیرد، ناترازی ایجاد میشود که در صورت تشدید، میتواند به اعمال خاموشی منجر شود.
او افزود: برنامههای مدیریت مصرف بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای تمامی بخشها تدوین شده و هر بخش متناسب با نوع مصرف خود موظف به همکاری است. در بخش صنعت، کشاورزی، ادارات، واحدهای تجاری و مشترکان خانگی، الگوهای مشخصی برای کاهش مصرف و مدیریت بار در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: برای مشترکان خانگی نیز الگوی مصرف تعریف شده و در شهرهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی، سقف مصرف متفاوتی تعیین شده است. همچنین واحدهای تجاری و دستگاههای اجرایی موظف به کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار هستند.
خسروی با بیان اینکه اجرای این برنامهها تاکنون از بروز خاموشیهای گسترده جلوگیری کرده است، اظهار کرد: استمرار این وضعیت به میزان همکاری مشترکان و همچنین شرایط لحظهای شبکه برق بستگی دارد، زیرا عواملی مانند خروج ناگهانی نیروگاهها از مدار یا افزایش ناگهانی دمای هوا میتواند مصرف برق را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
او تأکید کرد: مهمترین اولویت صنعت برق، حفظ پایداری شبکه سراسری است، چرا که در صورت بروز اختلال گسترده و خروج شبکه از مدار، بازگرداندن شبکه برق به حالت عادی ممکن است ساعتها و حتی تا دو روز زمان ببرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به رصد لحظهای شبکه برق کشور گفت: شرکت مدیریت شبکه برق ایران بهصورت مستمر وضعیت فرکانس و پایداری شبکه را کنترل میکند و در صورت بروز هرگونه ناپایداری، اقدامات لازم برای حفظ شبکه در کوتاهترین زمان انجام میشود.
خسروی خاطرنشان کرد: اینکه در روزهای آینده خاموشی اعمال شود یا خیر، به میزان همکاری مشترکان در مدیریت مصرف وابسته است و هرچه صنایع، کشاورزان، ادارات، اصناف و مشترکان خانگی همراهی بیشتری داشته باشند، ناترازی کاهش یافته و احتمال اعمال محدودیتهای برق نیز کمتر خواهد شد.
او با اشاره به نظارت بر مصرف دستگاههای اجرایی افزود: کنترل مصرف برق ادارات با جدیت در حال انجام است و در صورت رعایت نکردن الگوی تعیینشده، پس از تذکر، برق دستگاههای متخلف قطع میشود. این نظارتها موجب شده بسیاری از دستگاهها مصرف خود را اصلاح کنند.
خسروی در پایان با تأکید بر نقش اقدامات ساده در کاهش مصرف برق اظهار کرد: رعایت دمای ۲۵ درجه برای وسایل سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، اقداماتی کوچک اما مؤثر هستند که در کنار یکدیگر میتوانند به حفظ پایداری شبکه برق کشور کمک کنند.