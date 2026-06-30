باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی همچنان به تجاوزات خود به خاک سوریه ادامه می‌دهند، به طوری که نیرویی از ارتش اشغالگر عصر دوشنبه به حومه غربی استان درعا در جنوب سوریه نفوذ کرد و به سمت خانه‌های غیرنظامیان آتش گشود. این تازه‌ترین تشدید تنش در منطقه مرزی است.

شبکه تلویزیونی «الاخباریه» سوریه گزارش داد که یک گشتی اشغالگر اسرائیلی در روستای معریه در حومه غربی درعا نفوذ کرده و به سمت خانه‌های غیرنظامیان آتش گشود.

این کانال هیچ اشاره‌ای به تلفات یا خسارات احتمالی نکرد و مقامات سوریه یا ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز در مورد این حادثه اظهار نظری نکردند.

این اتفاق کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن رخ می‌دهد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به روی غیرنظامیان در استان درعا آتش گشود و روستایی را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار داد، در حالی که هواپیما‌های جنگی بر فراز منطقه پرواز می‌کردند.

از سویی دیگر چندین کشور عربی تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا مداخله کرده و مسئولیت‌های خود را در قبال آن ایفا کند.

بیانیه‌های صادر شده توسط وزارتخانه‌های امور خارجه قطر، عربستان، کویت، امارات و مصر، نقض‌های آشکار و مداوم مقامات اشغالگر رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه، از جمله تجاوزات اخیر به خاک سوریه و هدف قرار دادن استان‌های قنیطره و درعا با گلوله‌های توپخانه را محکوم کردند.

در این بیانیه‌ها، ضمن رد قاطع ارعاب غیرنظامیان و نقض قوانین و هنجار‌های بین‌المللی، بر لزوم توقف نقض حاکمیت سوریه توسط رژیم تروریستی اسرائیل، پایبندی به توافق‌نامه‌ی ترک مخاصمه ۱۹۷۴ و حمایت از وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید شده و از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته شده است تا مسئولیت‌های خود را ایفا کرده، رژیم تروریستی اسرائیل را بازدارد و آن را در قبال حملات مکررش پاسخگو کند.

منبع: الجزیره