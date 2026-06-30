باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مرتضی آقایی معاون عتبات سازمان حج و زیارت گفت: ثبتنام مشتاقان تشرف به سفر اربعین حسینی از طریق سامانه سماح آغاز میشود و تمامی متقاضیان میتوانند با مراجعه به این سامانه، مراحل ثبتنام خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند.
وی با بیان اینکه ثبتنام تا روز اربعین ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: هرچند فرصت ثبتنام تا روز اربعین فراهم است، اما از زائران درخواست میشود این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از ایجاد ترافیک در سامانه جلوگیری شود.
وی با اشاره به تسهیل فرآیند ثبتنام نسبت به سالهای گذشته افزود: برای ثبتنام، ارائه هیچ مدرک خاصی لازم نیست. متقاضیان پس از ورود به سامانه سماح و ثبت شماره تلفن همراه، کد تأیید پیامکی را دریافت میکنند و سپس اطلاعات اولیه آنان به صورت خودکار نمایش داده میشود.
آقایی ادامه داد: زائران در مراحل بعد باید اطلاعات تکمیلی شامل مرز خروج و ورود، تاریخ اعزام و بازگشت و همچنین مشخصات همراهان خود را ثبت کنند.
معاون عتبات سازمان حج و زیارت درباره هزینه ثبتنام نیز گفت: هر زائر باید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت پوششهای بیمهای و خدمات درمانی پرداخت کند که این مبلغ به صورت برخط از طریق سامانه دریافت میشود.
وی افزود: پس از تکمیل ثبتنام و پرداخت هزینه، یک کد رهگیری برای زائر پیامک میشود که در مراحل بعدی سفر، از جمله برای دریافت ارز اربعین، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آقایی با اشاره به حذف مراجعه حضوری به دفاتر زیارتی، پیشخوانهای دولت و کافینتها تصریح کرد: امکان ثبتنام از طریق تلفن همراه و رایانه شخصی برای همه زائران فراهم شده است تا افراد بتوانند به آسانی و بدون مراجعه حضوری ثبتنام خود را انجام دهند.
وی در عین حال توصیه کرد زائران پس از ثبتنام، نسبت به چاپ رسید، بارکد دوبعدی (QR Code) و کارت شناسایی خود اقدام کنند و گفت: همراه داشتن کارت شناسایی بهویژه برای سالمندان و کودکان در طول سفر ضروری است و خانوادهها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.