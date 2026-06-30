نشست ویژه‌ای با عنوان «فریاد خونخواهی» به منظور واکاوی پیامد‌ها و اهمیت مطالبه انتقام و خونخواهی در تشییع رهبر شهید، در حسینیه هنر تهران برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری تشییع رهبر شهید انقلاب، نشست ویژه‌ای با عنوان «فریاد خونخواهی» به منظور واکاوی پیامد‌ها و اهمیت مطالبه انتقام و خونخواهی در تشییع رهبر شهید، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه راس ساعت ۱۷ در حسینیه هنر تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه) و دکتر محمدصادق شهبازی (پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی) به عنوان سخنرانان اصلی به ایراد سخن، تحلیل ابعاد موضوع و تبادل نظر خواهند پرداخت.

حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای آزاد است.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این نشست می‌توانند در زمان اعلام شده به نشانی تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر مراجعه کنند.

برچسب ها: جنگ رمضان ، تشییع پیکرشهدا ، جنگ تحمیلی سوم
خبرهای مرتبط
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
گزارش رسمی بیمارستان شهدای تجریش از روند بستری و شهادت دکتر کمال خرازی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
کاهش قدرت خرید مردم؛ چالش اصلی بازار و اصناف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
متین حسینی
۱۳:۲۷ ۰۹ تير ۱۴۰۵
سلام و خداقوت به دست‌اندرکاران این سبک برنامه ها...
بهترین و به‌جا ترین کار ممکن رو میکنید در شرایط فعلی 👏🏻👏🏻
خدا خیرتون بده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
انتقام انتقام انتقام
۰
۰
پاسخ دادن
فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون درگذشت
پیام تسلیت معاون سیمای رسانه ملی در پی درگذشت فرزاد جمشیدی
نشست «فریاد خونخواهی» در حسینیه هنر برگزار می‌شود/ بررسی اهمیت مطالبه انتقام و خونخواهی در تشییع رهبر شهید
درخشش کم‌نظیر آثار رسانه ملی در جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هند
پورمحمدی: جمهوری اسلامی امروز صاحب نظریه، فرهنگ و قدرت اثرگذار منطقه‌ای است
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی درپی درگذشت زنده‌نام فرزاد جمشیدی
آخرین اخبار
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی درپی درگذشت زنده‌نام فرزاد جمشیدی
پیام تسلیت معاون سیمای رسانه ملی در پی درگذشت فرزاد جمشیدی
پورمحمدی: جمهوری اسلامی امروز صاحب نظریه، فرهنگ و قدرت اثرگذار منطقه‌ای است
فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون درگذشت
نشست «فریاد خونخواهی» در حسینیه هنر برگزار می‌شود/ بررسی اهمیت مطالبه انتقام و خونخواهی در تشییع رهبر شهید
درخشش کم‌نظیر آثار رسانه ملی در جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هند
اقتدارِ نظامی ما برگرفته از تربیت رهبرِ شهیدمان است
اجتماع زنان با محوریت حضرت زینب (س) یک استراتژی هدفمند و حکیمانه بود
برنامه‌های شهرداری برای تشییع اعلام شد
تشکیل ستاد ویژه مستندسازی حوادث اخیر/ ۷ کارگروه تخصصی مامور ثبت و روایت فاجعه مدرسه میناب شدند
از شعار بدرقه «آقای شهید ایران» تا تولید پرفورمنس «باید برخاست»
تجلی هنر عاشورایی در نمایشگاه «سطر سرخ عطش»
«روز خداحافظی» و «شازده کوچولو» در راه آمریکا
نشست بررسی تبعیض سیستماتیک در آمریکا؛ از بازگشت تبعیض نژادی تا حاکمیت اقلیت یک درصدی