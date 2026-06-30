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باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری تشییع رهبر شهید انقلاب، نشست ویژهای با عنوان «فریاد خونخواهی» به منظور واکاوی پیامدها و اهمیت مطالبه انتقام و خونخواهی در تشییع رهبر شهید، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه راس ساعت ۱۷ در حسینیه هنر تهران برگزار خواهد شد.
در این نشست حجتالاسلام و المسلمین محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه) و دکتر محمدصادق شهبازی (پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی) به عنوان سخنرانان اصلی به ایراد سخن، تحلیل ابعاد موضوع و تبادل نظر خواهند پرداخت.
حضور در این نشست برای عموم علاقهمندان، پژوهشگران و فعالان رسانهای آزاد است.
علاقهمندان جهت شرکت در این نشست میتوانند در زمان اعلام شده به نشانی تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر مراجعه کنند.