باشگاه خبرنگاران جوان- تیم فوتبال پاراگوئه در رقابت‌های دور یک شانزدهم جام جهانی فوتبال موفق شد در ضربات پنالتی تیم آلمان را شکست دهد و در نهایت یکی از مدعیان قهرمانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. سانتیاگو پنا، رییس جمهور پاراگوئه، در یک دستور به نهاد‌های دولتی و خصوصی این کشور، روز شکست آلمان را جشن ملی و تعطیل رسمی، اعلام کرد.



خیابان‌های شهر‌های مختلف پاراگوئه از ساعاتی پیش شاهد جشن‌های خیابانی و مردمی است. کاری که دولت اکوادور هم پس از شکست آلمان در دور گروهی، انجام داد و رییس جمهور اکوادور این کشور را تعطیل اعلام کرد.