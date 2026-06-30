با پیروزی تیم فوتبال پاراگوئه مقابل آلمان یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام ۲۰۲۶ رقم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم فوتبال پاراگوئه در رقابت‌های دور یک شانزدهم جام جهانی فوتبال موفق شد در ضربات پنالتی تیم آلمان را شکست دهد و در نهایت یکی از مدعیان قهرمانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. سانتیاگو پنا، رییس جمهور پاراگوئه، در یک دستور به نهاد‌های دولتی و خصوصی این کشور، روز شکست آلمان را جشن ملی و تعطیل رسمی، اعلام کرد. 

خیابان‌های شهر‌های مختلف پاراگوئه از ساعاتی پیش شاهد جشن‌های خیابانی و مردمی است. کاری که دولت اکوادور هم پس از شکست آلمان در دور گروهی، انجام داد و رییس جمهور اکوادور این کشور را تعطیل اعلام کرد.

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، تیم ملی آلمان
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