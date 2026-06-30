باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران در تهران اظهار کرد: بر اساس برآوردها، ۳۴.۸ درصد زائران از محور‌های جنوبی، ۲۶.۱ درصد از محور‌های غربی، ۲۳.۹ درصد از محور‌های شرقی و حدود ۱۰ درصد نیز از محور‌های شمالی وارد پایتخت خواهند شد.

مترو، اصلی‌ترین وسیله جابه‌جایی زائران

وی با بیان اینکه بیش از ۴۱ درصد زائران از مترو برای حضور در مراسم استفاده خواهند کرد، افزود: با توجه به ظرفیت بالای مترو، اتوبوس‌های شرکت واحد نیز در ایستگاه‌های مهم مستقر می‌شوند تا مازاد مسافران را به محل برگزاری مراسم منتقل کنند.

شناسایی یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای پارک

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شناسایی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای پارک در مبادی ورودی تهران، بزرگراه‌ها، پارکینگ‌های عمومی، خصوصی و برخی معابر خبر داد و گفت: مسیر‌های دسترسی و محل پارک خودرو‌ها از طریق تابلو‌های راهنما، بنر‌های هدایت مسیر، بروشور‌ها و سامانه‌های مسیریاب به زائران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اجرای طرح چهار رینگ ترافیکی

موسوی‌پور با تشریح طرح چهار رینگ ترافیکی اظهار داشت: رینگ اول شامل محدوده اطراف محل برگزاری مراسم است که در آن ممنوعیت کامل تردد خودرو اعمال می‌شود. رینگ دوم در محور‌های آزادگان، بسیج و یاسینی اجرا خواهد شد و در صورت تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های داخل شهر، محدودیت‌های مقطعی اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: رینگ سوم شامل ۱۴ ورودی شهر تهران است که علاوه بر پارکینگ، موکب، خدمات رفاهی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای انتقال زائران پیش‌بینی شده است. رینگ چهارم نیز در صورت اشباع ظرفیت‌ها، با تصمیم استانداری و وزارت کشور در شهر‌های اطراف تهران مانند کرج، قم و گرمسار اجرا خواهد شد.

استقرار موکب، شاتل و خدمات رفاهی در ۱۴ ورودی تهران

وی گفت: در ۱۴ ورودی اصلی تهران، موکب‌های پذیرایی، پارکینگ، شاتل‌های حمل‌ونقل عمومی و مسیر‌های ویژه برای انتقال سریع زائران پیش‌بینی شده و بروشور‌های راهنما همراه با کد‌های QR برای مسیریابی در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد.

محدودیت‌های ترافیکی مراسم وداع

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره مراسم وداع در مصلای تهران اعلام کرد: از ساعت ۶ صبح روز برگزاری مراسم، محدوده اطراف مصلی شامل بزرگراه شهید همت، شهید مدرس، خیابان سهروردی و خیابان شهید مطهری با ممنوعیت و محدودیت‌های ترافیکی همراه خواهد بود و پارک خودرو‌ها در نقاط تعیین‌شده انجام می‌شود.

محدودیت‌های ویژه مسیر تشییع

وی افزود: در روز مراسم تشییع نیز خیابان‌های دماوند، انقلاب، آزادی و شهید لشکری تا شعاع ۱۰۰ متر در دو طرف مسیر، تحت ممنوعیت کامل تردد قرار خواهند گرفت و در مراحل بعدی، با افزایش جمعیت، حلقه‌های بعدی محدودیت ترافیکی به تدریج اجرا می‌شود.

ممنوعیت تردد خودرو‌های سنگین از جمعه شب

موسوی‌پور با اشاره به محدودیت خودرو‌های سنگین گفت: از ساعت ۲۲ روز جمعه، تردد خودرو‌های سنگین به مقصد تهران ممنوع خواهد بود و خودرو‌های عبوری نیز برای جلوگیری از ورود به پایتخت به آزادراه غدیر هدایت می‌شوند. خودرو‌های حامل سوخت، مواد غذایی و خدمات ضروری از این محدودیت مستثنی هستند.

اطلاع‌رسانی از طریق سایت، پیام‌رسان‌ها و سامانه‌های مسیریاب

وی خاطرنشان کرد: تمامی محدودیت‌ها، مسیر‌های جایگزین، محل پارکینگ‌ها، تغییرات خطوط مترو و سایر اطلاعات ترافیکی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سامانه‌های مسیریاب، پیامک و بازوی اطلاع‌رسانی در پیام‌رسان‌ها در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

انتقال خودرو‌های پارک‌شده با اطلاع‌رسانی پیامکی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در صورت انتقال خودرو‌های پارک‌شده در محدوده‌های ممنوعه، خودرو‌ها توقیف نمی‌شوند بلکه به محل امن منتقل خواهند شد و محل جدید استقرار خودرو از طریق پیامک به مالک اطلاع‌رسانی می‌شود.

استقرار ناوگان حمل‌ونقل و مراکز درمانی

وی از استقرار ۴۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مراسم وداع و افزایش این ظرفیت در مراسم تشییع خبر داد و افزود: همچنین ۲۷ بیمارستان اطراف مسیر‌های مراسم آماده خدمات‌رسانی هستند و مسیر‌های ویژه امدادی و خطوط ویژه اتوبوس برای تسهیل خدمات اورژانسی و حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است.

موسوی‌پور در پایان تأکید کرد: تمام تلاش کمیته حمل‌ونقل و ترافیک این است که زائران با آرامش، نظم و ایمنی در مراسم حضور یافته و پس از پایان مراسم نیز بدون ایجاد گره و قفل ترافیکی به مقصد خود بازگردند.