باشگاه خبرنگاران جوان- سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان که با سالنی‌باز‌های ایرانی به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته، گفت‌وگویی با سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا داشت و در این مصاحبه از استراتژی‌های خود برای تیم ملی و افق‌های پیش‌روی فوتسال ایران سخن گفت.

شمسایی در بخش ابتدایی این گفت‌و‌گو اظهار داشت: «بدون تمرین منظم در سناریو‌های مسابقه واقعی، بازیکنان ممکن است برای سازگاری با سبک‌های بازی یکدیگر دچار مشکل شوند، که می‌تواند بر عملکرد کلی در بازی‌های سطح بالای مسابقات تأثیر بگذارد. تیم ما تعادل قوی بین عملکرد بدنی، آمادگی ذهنی و نظم تاکتیکی در طول مسابقات نشان داد. در مسابقات سطح بالا، این عناصر تعیین‌کننده هستند، به ویژه در مدیریت فشار و حفظ ثبات در چندین مسابقه. در دفاع، ما بر رویکرد «یارگیری فردی سازمان‌یافته» تأکید داشتیم که در دوئل‌های انفرادی، ضمن حفظ فشردگی تیمی، از شدت و مسئولیت‌پذیری بالایی برخوردار بود. در مقایسه با سایر تیم‌ها، قدرت ما در این انسجام بین آمادگی جسمانی، وضوح تاکتیکی و تاب‌آوری ذهنی نهفته بود. این هماهنگی به ما اجازه داد تا پتانسیل خود را به حداکثر برسانیم و در طول مسابقات با ثبات عمل کنیم.»

وی در ادامه درباره استراتژی دروازه‌بان در حال پرواز بیان داشت: «باید اذعان کنیم که هنوز از این رویکرد به طور مؤثری که می‌خواهیم استفاده نکرده‌ایم. این سیستم از دروازه‌بان سطح فنی بسیار بالایی را می‌طلبد، از جمله کنترل توپ تحت فشار، توزیع دقیق توپ، آگاهی تاکتیکی و تصمیم‌گیری قوی در لحظات انتقال. برای تیم‌های آسیایی، این امر نیاز به توسعه بیشتر آموزش تخصصی دروازه‌بانی را نه تنها در مهارت‌های خاص دروازه‌بانی در دفاع، بلکه در شایستگی‌های فنی و تاکتیکی خارج از زمین نیز برجسته می‌کند.»

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان با تأکید بر این که اکنون در حال طی دوره تحول‌آفرین و پروسه گذار هستیم، گفت: «چشم‌انداز بلندمدت روشن ما تا جام ملت‌های آسیا و جام جهانی فوتسال در سال ۲۰۲۸ امتداد می‌یابد. اولویت ما این است که به تدریج بازیکنان جوان‌تر را در ساختار تیم ملی ادغام کنیم و مهمتر از همه، هدف ما دفاع از عنوان قهرمانی قاره‌ای‌مان است. با سازماندهی اردو‌های تمرینی اضافی و برنامه‌های نظارت منطقه‌ای، هدف ما شناسایی زودهنگام استعداد‌های نوظهور و فراهم کردن مسیری ساختارمند برای آنها در محیط تیم ملی بزرگسالان است، اما همچنان متعهد به حفظ جایگاه ایران در خط مقدم فوتسال آسیا و در عین حال تقویت رقابت‌پذیری جهانی خود هستیم.»