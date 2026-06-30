مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برنامه‌ریزی و اجرای مجموعه‌ای گسترده از اقدامات فنی و عملیاتی در شهر تهران جهت پایداری شبکه برق در زمان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برنامه ریزی و اجرای مجموعه‌ای گسترده از اقدامات فنی و عملیاتی در شهر تهران جهت آمادگی و پایداری شبکه برق در زمان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) و ایجاد کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز مراسم در مصلی تهران، زائرسرا‌ها و کلیه مسیر‌ها خبر داد.

همزمان با برگزاری نشست هماهنگی مدیران و مسئولان اجرایی این شرکت، اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی شبکه و زیرساخت‌های برق در نقاط مختلف شهر تهران جهت برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح مناطق اظهار داشت: با به کارگیری کلیه ظرفیت‌های عملیاتی و اجرای برنامه‌های فنی در مناطق مختلف، آمادگی شبکه برق تهران برای خدمت‌رسانی پایدار در این مراسم بزرگ آماده شد.

وی با اشاره به گستردگی این رویداد افزود: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) از نظر حجم جمعیت و گستره حضور مردم، یکی از بزرگ‌ترین مراسم سال‌های اخیر به شمار می‌آید و صنعت برق نیز با بسیج کامل امکانات و نیرو‌های عملیاتی، زیرساخت‌های لازم برای تأمین برق پایدار را فراهم کرده است.

ناظریان با اشاره به تقسیم مسئولیت میان مناطق برق تهران گفت: در هر یک از محدوده‌های تعیین‌شده، مسئولیت کامل تأمین برق و پایداری شبکه بر عهده نیرو‌های ویژه فنی قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت دقیق محدوده‌های عملیاتی انجام شده است و بالغ بر ۳۵۰۰ نفر نیروی عملیاتی و متخصص، مراسم را پشتیبانی خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از آماده‌باش کامل و ۲۴ ساعته گروه‌های عملیاتی خبر داد و افزود: گروه‌های فنی و عملیاتی در مناطق مختلف با آمادگی کامل مستقر شده و اقدامات لازم برای پایداری شبکه، پیشگیری از اختلالات احتمالی و مدیریت سریع شرایط پیش‌بینی‌نشده نیز انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ پایداری شبکه برق در این رویداد تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه، تقویت بخش‌هایی از شبکه و آماده‌سازی تجهیزات پشتیبان با هدف تضمین تأمین برق پایدار در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم و مسیر حرکت زوار انجام شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برچسب ها: برق تهران ، آیین وداع
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