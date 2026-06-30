باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رزاقی نژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل تخصیص سوخت گفت: در پی نظارت‌های مستمر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سدف، میزان مغایرت در تأیید سهمیه سوخت در بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ پیش از آن، ۵۳ درصد کاهش یافته است.

رزاقی نژاد افزود: این اقدام سبب جلوگیری از تخصیص نزدیک به ۸ میلیون لیتر سوخت مازاد شده است. در نتیجه این صرفه جویی، از هدررفت بیش از ۶۰۷ میلیارد تومان از بیت المال جلوگیری شد.

دادستان مرکز استان گلستان همچنین از تشدید نظارت بر نحوه توزیع نفتگاز اضطراری در سطح استان خبر داد و افزود: با پایش روزانه و مستمر مجاری عرضه منتخب و نظارت دقیق تیم‌های تخصصی، میزان توزیع نفتگاز اضطراری در سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافت که این موضوع علاوه بر جلوگیری از انحراف در توزیع سوخت، از خروج بیش از یک میلیون لیتر نفت‌گاز از چرخه توزیع به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان جلوگیری شد.

منبع:دادستانی گلستان